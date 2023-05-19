Я провел там все свое детство, – Буданов собрался посетить Севастополь

Кирилл Буданов, как каждый украинец, мечтает приехать в Крым после победы нашего государства. Во время разговора с Дмитрием Комаровым глава ГУР МО рассказал, почему приедет именно в Севастополь.

В документальном фильме "Год. За кадром. Разведчик" Кирилл Буданов поделился своими планами на будущее, отмечает 24 Канал. В частности, объяснил, почему стремится посетить именно Севастополь, когда Украина освободит из-под оккупации Крым.

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Севастополь считает родным

Севастополь. Однозначно Севастополь будет самым первым. Это мой, думаю, родной город. Я родился в Киеве, однако все мое детство прошло там,

– отметил он.

Дмитрий Комаров спросил Буданова, чем он планирует заниматься, когда Украина победит Россию. Глава ГУР МО отметил, что "победой это все не завершится". По его словам, нас ожидает многолетний сложный этап.

Украину ждет много работы

Мы будем заниматься реинтеграцией территорий нашего государства, которые годами были под оккупацией. Глава украинской разведки подчеркнул, что вместе с победой мы получим около трех миллионов украинцев, на протяжении девяти лет живших под влиянием российской пропаганды.

Это люди с совсем иным восприятием мира. Это не будет так легко как кажется. День победы – он будет. Да, он у нас будет четко очерчен, когда мы все это вернули, а дальше пойдет довольно трудная работа,

– добавил он.

Кирилл Буданов подчеркнул, что говорится о нескольких миллионах украинцев, которым Россия видоизменила психику. Он отметил, что тех, кого можно будет, следует перевоспитывать. Для этого будут использовать все возможные способы: и кнут, и пряник. Иначе, убежден глава украинской разведки, действовать невозможно.

По словам главы ГУР МО, Украине также нужно будет серьезно видоизменять экономику. Кроме того, будет создана новая архитектура безопасности по всему миру. Это будет глобальный вопрос, касающийся не только нашего государства.