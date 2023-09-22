Поражение Черноморского флота – это часть зачисток территории Украины и акватории Черного моря от вражеского флота. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.
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"Мы начали планомерное освобождение Крыма. Это подготовка к освобождению Крыма. Черноморский флот – это составная часть, потому что это полуостров, который омывается почти со всех сторон морем. Поэтому Черноморский флот – это составляющая зачистки нашей территории и акватории Черного моря от вражеского флота", – подчеркнул он.
Морская десантная операция
Олег Жданов убежден, что в Генштабе существует вариант морской десантной операции на западном побережье полуострова Крым. Будет ли он применен – трудно сказать.
Хотя, судя по тому, как активно мы зачищаем западное побережье, остается только перерезание Крымского моста как артерии поставки техники, вооружения личного состава. А дальше вполне вероятно, что морская десантная операция может быть проведена,
– предположил военный эксперт.
Однако проблема состоит в том, что у ВСУ не хватает дальности вооружения, чтобы зачистить южное и восточное побережье Крыма. Если бы у Украины были ракеты с дальностью до 300 километров, то это было бы возможно.
"Главное – это закрепиться. Задачей операции может быть обеспечение пути ввода основных сил через сухопутный путь на полуостров Крым. В таком контексте все сходится. Западное побережье, недалеко от Армянска с переходом. Сегодня Россия, как видит наша разведка, выводит часть сил с полуострова для усиление своих войск в Запорожском направлении", – добавил Жданов.
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- 22 сентября штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке. Минобороны России признало, что удар последовал. Однако оккупанты традиционно начали фантазировать, что их ПВО якобы сбила 5 ракет. Также информацию об успешной атаке подтвердили в ВСУ. В Воздушных силах подчеркнули, что россиян предупреждали о том, что "продолжение следует".
- Ночью 21 сентября СБУ совместно с ВМС Украины поразили военный аэродром во временно оккупированном Крыму. Для атаки спецслужбы использовали украинские ракеты "Нептун". Операция Службы безопасности и Военно-морских сил прошла успешно и россияне понесли потери в технике.
- Украина 20 сентября нанесла удар по командному пункту Черноморского флота России в оккупированном Крыму. Силы обороны поразили командный пункт оккупантов возле поселка Верхнесадовое. Успешный удар подтвердили в украинской разведке, а также в ВСУ.