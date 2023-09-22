Ураження Чорноморського флоту – це частина зачисток території України та акваторії Чорного моря від ворожого флоту. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

Читайте також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

"Ми почали планомірне звільнення Криму. Це підготовка до звільнення Криму. Чорноморський флот – це складова частина, бо це півострів, який омивається майже з усіх сторін морем. Тому Чорноморський флот – це складова зачистки нашої території та акваторії Чорного моря від ворожого флоту", – наголосив він.

Морська десантна операція

Олег Жданов переконаний, що у Генштабі існує варіант морської десантної операції на західне узбережжя півострова Крим. Чи буде він застосований – наразі важко сказати.

Хоча судячи з того, як активно ми зачищаємо західне узбережжя, залишається тільки перерізання Кримського мосту як артерії постачання техніки, озброєння особового складу. А далі цілком ймовірно, що морська десантна операція може бути проведена,

– припустив військовий експерт.

Однак проблема у тому, що у ЗСУ не вистачає дальності озброєння, щоб зачистити південне та східне узбережжя Криму. Якби Україна мала ракети з дальністю до 300 кілометрів, то це було б можливо.

"Головне – це закріпитись. Завданням операції може бути забезпечення шляху введення основних сил через сухопутний шлях на півострів Крим. У такому контексті все сходиться. Західне узбережжя, неподалік Армянськ з переходом. Сьогодні Росія, як бачить наша розвідка, виводить частину сил з півострова для підсилення своїх військ на Запорізькому напрямку", – додав Жданов.

Жданов про деокупацію Криму: останні новини

"Бавовна" у Криму: останні новини