Освобождение Крыма будет как ситуация в Херсоне, но Донбасс будут возвращать тяжелее, – аналитик

Американский генерал Марк Милли заявил, что освобождение Крыма военными методами маловероятно. Однако заместитель минобороны Украины Владимир Гаврилов сообщил о вероятной деоккупации полуострова до конца декабря.

То, как будут освобождать Крым, зависит прежде всего от ВСУ. Об этом для 24 канала рассказал политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан.

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"Вернут Крым, тогда Марк Милли не будет ничего говорить, а только будет сожалеть о своих заявлениях", – отметил аналитик.

Замедлить поставки оружия россиянам

По словам Чибухчана, учитывая, что врагом является Россия с преступными методами, деоккупировать Крым возможно только военными способами. оккупанты понимают только язык силы. Это доказали украинские военные.

Аналитик рассказал, что когда ВСУ деоккупируют Юг, а США дадут хотя бы ракеты средней дальности, которые будут доставать до Крымского моста, замедлится поставка оружия захватчикам. Тогда освобождение Крыма будет вопросом времени.

Думаю, вернуть Донбасс посложнее. Если удастся получить ракеты ATACMS, то ситуация уже похожа на херсонскую,

– сказал Чибухчян.

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