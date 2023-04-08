Должны как можно быстрее покинуть Крым, – Чубаров указал путь для приезжих россиян

Украина уже работает над стратегией, как полностью деоккупировать Крым после освобождения. Ведь на первых порах там будет находиться значительное количество коллаборантов и других любителей "русского мира".

Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, знаменитые 12 шагов по деоккупации Крыма от секретаря СНБО Алексея Данилова задали определенное направление. Сейчас идет интенсивная работа по общей стратегии.

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Сюда привлечены много государственных органов власти. Чубаров надеется, что уже летом выйдет опубликовать окончательный вариант стратегии насчет полноценной деоккупации Крыма.

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Как отметил Чубаров, о некоторых моментах уже сейчас можно четко и утвердительно говорить. Так, все россияне, незаконно поселившиеся в Крыму, должны покинуть территорию полуострова.

Они должны покинуть Крым. Они совершили, если не преступление, то правонарушение. Хотя согласно нашему законодательству это преступление. Это касается всех, кто усиливал российскую оккупацию Крыма и перешел на сторону врага.

– подчеркнул Чубаров.

Нельзя забывать о коллаборантах из рядов крымского МВД, СБУ, прокуратуры. Также уже сейчас на большую группу судей, работающих на полуострове, готовятся соответствующие санкционные меры. Все эти люди должны быть наказаны в соответствии с украинским законодательством.

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По мнению Чубарова, с успехами украинских войск на фронте у местных любителей "русского мира" будет усиливаться чувство отчаяния и разочарования. Они должны поскорее понять, что скоро придется бежать из Крыма.

Вся ситуация, которая сейчас происходит в мире и вокруг России, четко демонстрирует, каким будет дальнейший путь у этих людей. Они просто должны уезжать из Крыма. А не думать, как уберечь имущество и другие инвестиции. Ведь никто не инвестирует в ворованное имущество или ворованную землю,

– заметил Чубаров.

Освобождение Крыма от оккупантов: коротко