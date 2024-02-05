Десантирование – это больше про кино: Игнат рассказал, что нужно для освобождения Крыма

Украина обязательно освободит от оккупантов Крым. Спикер Командования Воздушных сил рассказал, что является ключом к успеху.

Так, в интервью Центру противодействия дезинформации Юрий Игнат рассказал, что именно нужно для деоккупации Крымского полуострова, передает 24 Канал.

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Ключ к успеху

Юрий Игнат отметил, что любые действия – оборонительные или наступательные должны осуществляться при непосредственном достижении преимущества в воздухе.

Преимущество в воздухе – тот ключ к успеху в любой операции – наступательной или оборонительной. Это в кино было десантирование,

– отметил спикер.

Добавил, что десантирование проводится различными методами. Можно и морским путем, то есть перевозки, как форсирование Днепра и тому подобное.

Игнат убежден, что это не так просто сделать, когда враг имеет преимущество в воздухе, большое количество средств ПВО, несмотря на то, что они уничтожаются. В частности, наши воины уничтожили в Крыму несколько установок С-400. Впрочем, оккупанты могут подвезти другие, например, "Панцирь" у них есть и тому подобное. Проводить десантирование, когда враг будет встречать огнем совсем нелегко.

Необходимо постоянно наносить агрессору удары дальнобойным и технологичным вооружением. В этом ключ к победе, убежден спикер командования Воздушных сил.

Очень бы хотелось видеть в тандеме, который сейчас есть SCALP / Storm Shadow, видеть трио, – еще и TAURUS туда добавить. И это не только потому, что она, возможно имеет большие характеристики по дальности. Это количество. Нам нужно больше таких ракет,

– отметил Игнат.

Добавил, что речь идет не только о Крыме, но и о других оккупированных Россией территориях. Надо перебить логистику, вражеское снабжение.

Крымский мост такой важный, потому что это обеспечение. Железнодорожным транспортом осуществляется серьезная перевозка боеприпасов. Если не будет моста, не будет сухопутного снабжения в Крым, не будет снабжения войск, речь идет о продовольствии, даже вода, топливо, боеприпасы, личный состав, техника. Это все постоянная логистика. Если логистики нет, войско не будет жить.

F-16 своим пакетом вооружения большим, таким широким спектром, ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP и TAURUS, потенциально возможные, могут это сделать. И только тогда можно будет говорить о том, что мы можем как-то лучше и эффективнее продвигаться и освобождать наши территории,

– подытожил Игнат.

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