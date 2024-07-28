"Готовим к деоккупации": чем для Кремля может обернуться потеря Крыма

Украина нанесла комбинированный удар по аэродрому "Саки" в Крыму. Это уже не первые подобные атаки, которые уничтожают инфраструктуру врага на оккупированном полуострове.

Освобождение Крыма остается важной, стратегической задачей. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, добавив, что деоккупация полуострова нужна даже с ментальной точки зрения.

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Что для России будет означать потеря Крыма

Можем предположить, что Украина уже освободила Луганск и Донецк. Тогда россияне отойдут, но у них останется чрезвычайно большой тыл. Они сохранят боеспособность, а для российского населения кардинально ничего не изменится, лишь немного подвинется фронт.

А нам нужно нанести российской армии такое поражение, чтобы даже последний житель российской "глубинки" понимал, что война проиграна. Тогда начнутся процессы, когда Кремлю будет не до Украины,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Такова ментальность россиян. Они могут простить своим руководителям любые преступления, зверства, но только не слабость и проигранные войны. Украине очень важно показать, что война проиграна, а Крым является таким символом.

"Даже если один украинский солдат перейдет Перекоп, для рядового россиянина война проиграна. А у Владимира Путина начнутся серьезные проблемы, ведь Крым – это "золотой ключик" к Кремлю", – добавил Дикий.

А с военной точки зрения освободить Крым даже легче, чем Донбасс. Там есть два логистических пути: Перекопский перешеек и Крымский мост. Зато для Донетчины тылом является вся Россия.

Поэтому мы постепенно готовим Крым к деоккупации. Она не состоялась в то время, когда мы ждали, но это не отменяет того, что деоккупация очень нужна. Это еще не близкая перспектива, но то как мы ее готовим, уже дает определенные преимущества,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

Ситуация на полуострове уже показала, что у России серьезные проблемы с ПВО. Для прикрытия Крыма они забрали системы противовоздушной обороны из других регионов. Но Украина уничтожает все, что поставляет враг в Крым. Такую "приманку" надо обязательно использовать.