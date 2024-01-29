Тратят кучу денег: на чем сосредоточились россияне в Крыму

Россияне панически боятся потерять незаконно построенный Крымский мост, ведь он — важная логистическая артерия. Без моста полуостров Крым станет для России островом.

Об этом 24 Каналу сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что для окончания войны Вооруженные Силы Украины должны взять под контроль Крымский полуостров.

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Почему периодически перекрывают Крымский мост

Недавно генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что наступательная операция на Крым – это устаревший образ мышления. По его словам, важно сначала сделать полуостров непригодным для российских войск, в частности речь идет об уничтожении Крымского моста.

Я полностью согласен с тем, что взятие под контроль необязательно означает проведение наземной операции. Когда мы говорим о путях, то здесь можно сказать, что россияне действительно делают все, чтобы обеспечить безопасность для Крыма, а с другой стороны оккупанты эффективно выстраивают логистику,

– отметил Ходжес.

По его словам, пока российские захватчики достаточно эффективно используют Керченский мост. Россияне постоянно и системно его ремонтируют, вкладывая много денег для того, чтобы этот мост существовал и работал.

Оккупанты периодически приостанавливают проезд через мост, чтобы проводить профилактические работы, проверяют все проезжающие через мост автомобили и постоянно проводят ремонтные работы.

"Однако есть проблемы связанные с природными процессами. Там постоянно плато, а также штормы, происходящие в Керченском заливе, влияют на состояние моста", – добавил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Как активно россияне используют мост

После повреждения моста россияне не могли использовать полосу для перевозки грузового автотранспорта и ограниченно использовали железнодорожное полотно. Одновременно дополнительно активно используют паромы.

Им нужно постоянно пополнять Крым оружием и личным составом. Крымский мост можно было бы использовать гораздо больше,

– сказал Ходжес.

По его мнению, сейчас мост играет важную роль в обеспечении Крыма оружием и личным составом.

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