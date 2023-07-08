Оккупанты готовятся к боевым действиям на территории Крыма: что об этом свидетельствует

"Киев за три дня" превратился для россиян в "жесты добро воли" и "уход на более выгодные рубежи". Одним из таких "рубежов" оккупанты уже рассматривают временно оккупированный Крым.

По данным Military Media Center, оккупанты активно готовят оккупированный полуостров к обороне. В частности, для этого строят фортификационные сооружения.

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"Не хотят уезжать из Крыма"

В России после планов захватить всю Украину теперь уже не исключают того, что однажды придется начинать оборону во временно оккупированном Крыму. Для того чтобы обороняться, оккупанты возводят фортификационные сооружения на востоке, севере и западе полуострова.

Россияне настолько не хотят уезжать из Крыма, что сейчас усиливают охрану перешейков, соединяющих полуостров с материковой Украиной.

Кроме того, оккупанты боятся также атак на свои корабли из черноморской флотилии. Поэтому в Азовском и Черном морях русские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

Россияне пытаются защитить Крымский мост

Россияне создали 13-километровую очередь, чтобы защитить Керченский мост. Они считают, что Украина будет стремиться ограничить подвоз резервов на остров.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что таким образом оккупанты пытаются уберечь мост от уничтожения – то есть используют людей как живой щит.

Советник ОПУ напомнил знаменитую концепцию Путина, согласно которой российская армия "будет стоять за женщинами с детьми и вести боевые действия". И Россия в очередной раз прибегла к этому, используя детей и женщин для защиты инфраструктурного объекта.