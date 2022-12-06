Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, следующие планы украинской армии уже более чем понятны. Речь идет о деоккупации Мелитополя и выходе нашей армии на побережье.
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Крым – следующий
Это, в свою очередь, превратит Крым и оккупированную территорию Юга в огромный Крымско-Херсонский котел, единственной ниточкой связи которого с внешним миром останется Крымский мост, и его также благополучно уничтожат.
Пионтковский подчеркнул, что это – наиболее очевидная перспектива следующего этапа военных действий, и что самое интересное, это понимают и в российском генштабе. Доказательством тому является вал сообщений о возможном выходе оккупационных войск из Запорожской АЭС, при чем они поступают из многих российских источников и никем не опровергаются.
По его мнению, с военной точки зрения это объясняется очень просто – в контексте этих оперативных планов украинского военного руководства тот контингент, который есть на ЗАЭС, попадет в окружение на первом же этапе озвученной операции. Фактически он окажется в той же ситуации, в которой враг был на правом берегу Днепра в районе Херсона.
Это в России также понимают, поэтому и готовят отвод войск, но делают это, так сказать, на опережение, чтобы не придумывать в очередной раз о "жесте доброй воли", "перегруппировке" или "непростом решении". Здесь все подадут как договоренность с МАГАТЭ, то есть "жест доброй воли" не в отношении Украины как врага, а в отношении всего человечества, чтобы ликвидировать угрозу ЗАЭС.
Это как раз лишнее свидетельство того, что в Москве, в генштабе все понимают. Мы же знаем, что не на Перекопе, а в самом Крыму возводятся обороне фортификационные линии,
– подытожил Пионтковский.
Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Освобождение Крыма: какая позиция Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский пока видит лишь военный способ возвращения Крыма под контроль Украины, хотя некоторые западные партнеры и считают, что любая попытка освободить остров может привести к эскалации и даже к применению Россией ядерного оружия. Он заявил, что если кто-то видит невоенный путь деоккупации, то будет только "за", но пока таких перспектив не видно.
- В этом его поддерживает и советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он считает, что через 6 месяцев россиян в Крыму уже не будет, и их оттуда выгонят именно ВСУ. По его словам, полуостров обязан быть деоккупирован только военным путем, потому что война такой интенсивности и ее нелинейность предполагает только военное освобождение захваченных территорий.
- Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что партнеры нашего государства, которые собираются в формате "Рамштайн" поддерживают позицию Украины относительно полной деоккупации всех территорий, включая Крым.