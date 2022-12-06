Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, следующие планы украинской армии уже более чем понятны. Речь идет о деоккупации Мелитополя и выходе нашей армии на побережье.

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Крым – следующий

Это, в свою очередь, превратит Крым и оккупированную территорию Юга в огромный Крымско-Херсонский котел, единственной ниточкой связи которого с внешним миром останется Крымский мост, и его также благополучно уничтожат.

Пионтковский подчеркнул, что это – наиболее очевидная перспектива следующего этапа военных действий, и что самое интересное, это понимают и в российском генштабе. Доказательством тому является вал сообщений о возможном выходе оккупационных войск из Запорожской АЭС, при чем они поступают из многих российских источников и никем не опровергаются.

По его мнению, с военной точки зрения это объясняется очень просто – в контексте этих оперативных планов украинского военного руководства тот контингент, который есть на ЗАЭС, попадет в окружение на первом же этапе озвученной операции. Фактически он окажется в той же ситуации, в которой враг был на правом берегу Днепра в районе Херсона.

Это в России также понимают, поэтому и готовят отвод войск, но делают это, так сказать, на опережение, чтобы не придумывать в очередной раз о "жесте доброй воли", "перегруппировке" или "непростом решении". Здесь все подадут как договоренность с МАГАТЭ, то есть "жест доброй воли" не в отношении Украины как врага, а в отношении всего человечества, чтобы ликвидировать угрозу ЗАЭС.

Это как раз лишнее свидетельство того, что в Москве, в генштабе все понимают. Мы же знаем, что не на Перекопе, а в самом Крыму возводятся обороне фортификационные линии,

– подытожил Пионтковский.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

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