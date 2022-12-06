Про це 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, наступні плани українського війська вже є більше ніж зрозумілими. Мова йде про деокупацію Мелітополя та вихід нашої армії на узбережжя.
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Крим – наступний
Це, своєю чергою, перетворить Крим та окуповану територію Півдня у величезний Кримсько-Херсонський котел, єдиною ниточкою зв'язку якого з зовнішнім світом залишиться Кримський міст, що також щасливо знищиться.
Піонтковський наголосив, що це – найочевидніша перспектива наступного етапу воєнних дій, і що найцікавіше, це розуміють і в російському генштабі. Доказом цього є вал повідомлень про можливий вихід окупаційних військ з Запорізької АЕС, при чому вони поступають з багатьох російських джерел і ніким не спростовуються.
На його думку, з військової точки зору це пояснюється дуже просто – у контексті цих оперативних планів українського військового керівництва той контингент, який є на ЗАЕС, потрапить в оточення на першому ж етапі озвученої операції. Фактично він опиниться у тій же ситуації, у якій ворог був на правому березі Дніпра в районі Херсона.
Це у Росії також розуміють, тому й готують відвід військ, але роблять це, так би мовити, на випередження, щоб не вигадувати вчергове про "жест доброї волі", "перегрупування" чи "непросте рішення". Тут усе подадуть як домовленість з МАГАТЕ, тобто "жест доброї волі" не щодо України як ворога, а щодо всього людства, щоб ліквідувати загрозу ЗАЕС.
Це якраз зайве свідчення того, що у Москві, у генштабі все розуміють. Ми ж знаємо, що не на Перекопі, а в самому Криму зводяться обороні фортифікаційні лінії,
– підсумував Піонтковський.
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Звільнення Криму: яка позиція України
- Президент України Володимир Зеленський наразі бачить лише військовий спосіб повернення Криму під контроль України, хоч деякі західні партнери і вважають, що будь-яка спроба звільнити півострів може привести до ескалації та навіть до застосування Росією ядерної зброї. Він заявив, що якщо хтось бачить невійськових шлях деокупації, то буде тільки "за", але поки що таких перспектив не видно.
- У цьому його підтримує і радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він вважає, що через 6 місяців росіян у Криму вже не буде, і їх звідти виженуть саме ЗСУ. За його словами, півострів зобов'язаний бути деокупований лише військовим шляхом, бо війна такої інтенсивності і її нелінійність передбачає тільки військове звільнення захоплених територій.
- Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що партнери нашої держави, які збираються у форматі "Рамштайн" підтримують позицію України щодо повної деокупації всіх територій, включно з Кримом.