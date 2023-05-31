Впрочем, начинать нужно с Крымского моста, затем будет проще работать с остальными нефтеперерабатывающими заводами. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктуор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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"Мне не нравится заявление ГУР о том, что Крымский мост нельзя разрушать, по нему будут потом отходить российские части. Какие такие товарищи у нас переживают, чтобы россияне пальчики себе не прищемили?", – акцентировал полковник запаса ВСУ.

Свитан об уничтожении Крымского моста: смотрите видео

Враг перевозит то, что убивает наших бойцов

У врага есть три способа ухода. Зато нам уничтожить мост просто необходимо. По нему идет топливо и военная амуниция. Железнодорожные пути россияне уже отстроили. Так, каждые сутки проходит не менее 3 тысяч тонн амуниции, которая стреляет и убивает наших военных.

Однозначно первая цель – это уничтожение Крымского моста. Я так понимаю, готовятся. Или договариваются, передоговариваются – и это допускаю, что может до сих пор висеть какой-то "договорняк",

– констатировал Свитан.

Поэтому сейчас нужно хотя бы уничтожение по линии поставок – все нефтеперерабатывающие заводы, топливные приемники, топливные распределители.

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