Утім, починати потрібно з Кримського мосту, потім буде простіше працювати з рештою нафтопереробних заводів. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктуор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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"Мені не подобається заява ГУР про те, що Кримський міст не можна руйнувати, по ньому потім відходитимуть російські частини. Які такі товариші у нас переживають, щоб росіяни собі пальчики не прищемили?", – акцентував полковник запасу ЗСУ.

Світан про знищення Кримського мосту: дивіться відео

Ворог перевозить те, що вбиває наших бійців

У ворога є три способи відходу. Натомість нам знищити міст просто необхідно. По ньому йде паливо та військова амуніція. Залізничні шляхи росіяни вже відбудували. Так, кожної доби проходить щонайменше 3 тисячі тонн амуніції, яка стріляє та вбиває наших військових.

Однозначно найперша ціль – це знищення Кримського мосту. Я так розумію, готуються. Або домовляються, передомовляються – і це допускаю, що може досі висіти якийсь "договорняк",

– констатував Світан.

Тому зараз потрібно хоча б знищення по лінії постачання – усі нафтопереробні заводи, паливні приймачі, паливні розподілювачі.

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