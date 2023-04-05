Украина вернет Крым за 5 – 7 месяцев, – Подоляк объяснил свою уверенность и план очистки

В Офисе Президента Украины уверяют, что наше государство сможет освободить оккупированный Крым за очень короткое время. На это дают 5 – 7 месяцев.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас у России нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Поэтому страна-террористка не удержит ни Крым, ни Донецк, ни Луганск.

Важно Понимают, что в Крыму не останутся, – Подоляк назвал последние желания россиян на полуострове

Украина вернет Крым за 5 – 7 месяцев

Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный. Я еще раз говорю, нет у России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма,

– заявил Подоляк.

Он считает, что война будет продолжаться, пока не будет освобождена вся территория Украины. По словам Подоляка, война будет не за Крым, а за право существования демократического мира в рамках международного права.

"Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И поэтому безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины", – подчеркнул советник главы ОП.

Может ли Крым стать предметом переговоров

Подоляк заявил, что остров может стать предметом переговоров между Украиной и Россией тогда, когда страна-агрессор выведет все свои войска с оккупированных территорий.

И уже после вывода российских войск из Украины можно будет говорить о взаимных гарантиях безопасности.

Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть какую-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован,

– отметил советник руководителя ОП.

В Крыму нужно искоренить все российское

В то же время Подоляк подчеркнул, что после освобождения Крыма нужно будет искоренить все российское. Там должно быть только украинское культурное пространство. К тому же, как только Украина будет контролировать полуостров, сначала надо будет разобраться с предателями и расследовать дела репрессированных украинцев.

2023 год будет тяжелым для Крыма

Подоляк добавил, что Украине придется проводить очень мощные стабилизационные мероприятия, и это будет тяжелый период для Крыма, для того чтобы полуостров понял – никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом своем статусе в отношении России.

"Нам придется все это сломать. Вот эти все "русское движение, русские партии, за русь" и так далее... Там бандиты живут, там криминал, там оккупационные армии, администрации, но давайте мы будем реинтегрировать их улыбкой. Будем делать какие-то меры, которые будут показывать, как мы счастливо здесь живем в Украине. Их нужно выгнать, а кого-то посадить", – подчеркнул Подоляк.

Подоляк пообещал выйти в украинский эфир из Ялты

Напомним, что в ноябре 2022 года Подоляк заявлял, что через полгода временно оккупированный Крым будет освобожден украинскими военными. По его словам, через шесть месяцев россиян уже не будет на украинском полуострове. Также советник руководителя ОП пообещал через полгода выйти в украинский эфир из Ялты.