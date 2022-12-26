И силой, и дипломатией: Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым

Украина должна вернуться к границам 1991 года. А Крым планируют освободить комбинированным путем.

Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он отметил, что ему неинтересно слушать мнения людей, не отражающих позицию украинского народа.

К теме В Белом доме заявили, что у Украины есть военный потенциал для освобождения Крыма, – СМИ

Как Украина вернет Крым

Мне неинтересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории,

– заявил Буданов.

По его словам, Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – подчеркнул глава разведки.

Что говорят эксперты об освобождении Крыма