И силой, и дипломатией: Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым
Источник:LIGA.net
Украина должна вернуться к границам 1991 года. А Крым планируют освободить комбинированным путем.
Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он отметил, что ему неинтересно слушать мнения людей, не отражающих позицию украинского народа.
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Как Украина вернет Крым
Мне неинтересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории,
– заявил Буданов.
По его словам, Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.
"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – подчеркнул глава разведки.
Что говорят эксперты об освобождении Крыма
- Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина не будет отказываться от освобождения Крыма, несмотря на какие-либо оговорки западных лидеров. Крым – это временно оккупированная территория, а значит, может быть освобождена так же, как и другие.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Крым можно подключить к украинской электросети. По его словам, это произойдет в ближайшее время.
- Кстати, россияне готовятся к обороне Крыма и перекидывают туда военную технику. В сети опубликовали фото и видео.