Россиянам придется убегать вплавь, – Свитан о плане деоккупации Крыма от Залужного

В недавнем интервью Валерий Залужный заявил, что в ВСУ знают, что нужно делать для освобождения Крыма и Донбасса. Чтобы воплотить план освобождения Крыма наиболее эффективно, сейчас Украине крайне необходимы прежде всего дальнобойные ракеты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он предположил, какой может быть план по освобождению полуострова.

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По словам Свитана, лучший вариант для Украины – когда будут дальнобойные ракеты, подойти к Крыму, к Азовскому побережью, то есть отсечь российские войска по сухопутному коридору. Выйти к Азовскому побережью и, двигаясь в направлении Крыма, с Азовского побережья начать работать по крымским военным объектам.

В Крыму 150 – 170 стационарных военных объектов, построенных еще при Советском Союзе. Россияне туда заползли, нового практически ничего не создали, возможно, 20 – 30, не больше,

– добавил военный аналитик.

Сначала нужно уничтожить Крымский мост

Для освобождения Крыма, по мнению полковника в запасе, Украине необходимы ракеты Storm Shadows, ATACMS, РСЗО "Ольха", ОТРК "Гром". Если будут разбиты военные объекты в Крыму, россиянам нечем будет воевать и за что держаться на полуострове. На севере, где равнинная поверхность, тоже зацепиться практически не за что.

Свитан вспомнил, что именно по Крымскому мосту проходит в одном вагоне 3 тысячи тонн боеприпасов, около 60 тысяч снарядов. Один маршрут составляет 60 вагонов, затем эти снаряды появляются на Запорожском и Херсонском фронтах.

Даже до ста снарядов на одного украинца – 600 человек в сутки убивает Крымский мост, даже если по нему проходит один поезд. Поэтому первое, что нужно сделать – его уничтожить,

– убежден военный эксперт.

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Россияне будут убегать вплавь

Свитан подчеркнул, что ВСУ не могут остановиться перед Крымом, им следует продвинуться как минимум к Джанкою.

На этом месте украинским защитникам можно будет перевести дух и дальше от Джанкой все будет несколько проще, россиянам придется уже покидать Крым вплавь.

Не важно, какими способами хоть кролем, хоть брассом, хоть по-собачьи, в зависимости от тех средств для плавания, что у них будут. Это будет самым оптимальным вариантом и раз в 10 уменьшит наши потери, если мы, не дай Бог, остановимся перед Крымом и будем выжидать,

– резюмировал Свитан.

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