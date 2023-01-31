Ракеты ATACMS и истребители F-16: военный эксперт озвучил возможный сценарий освобождения Крыма

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью заявил, что у Украины есть все шансы вернуть Крым до конца этого года. Это очень трезвая концепция, если смотреть на проблематику полуострова исключительно через военную призму.

А именно освобождение оккупированного Крыма через ведение боевых действий нашими силами и средствами. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Освободить Крым легче, чем Донбасс

На самом же деле сегодня пробить линию 24 февраля на Донбассе является невероятно более сложной задачей, чем деоккупация полуострова. Так, на Донбассе построена мощная линия обороны врага – все забетонировано, стоят танки и артиллерия.

По словам Черника, уничтожить ее можно разве что тяжелыми бетонобойными бомбами как GBU-57, которая весит более 12 тонн.

Это действительно очень серьезная проблема, а с Крымом совершенно другая философия,

– отметил военный эксперт.

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Как можно деоккупировать полуостров

Черник наметил возможный сценарий, с помощью которого наши защитники могли бы освободить полуостров. Так, сначала с помощью дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS необходимо полностью обезвредить Крымский мост.

А затем должна присоединиться эскадрилья истребителей F-16 – 24 самолета, вооруженных ракетами класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM с дальностью поражения до 180 километров.

Истребители должны прервать всю логистику врага. Следовательно, захватчики не смогут транспортировать силы и средства в Крым такими самолетами как Ил-76.

"Как бы странно это не звучало – в военной компоненте это легче, чем штурмовать Донбасс", – подытожил военный эксперт.

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