А саме звільнення окупованого Криму через ведення бойових дій нашими силами та засобами. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Звільнити Крим легше, ніж Донбас
Насправді ж сьогодні пробити лінію 24 лютого на Донеччині є неймовірно важчим завданням, аніж деокупація півострова. Так, на Донбасі побудована потужна лінія оборони ворога – все забетоновано, стоять танки та артилерія.
За словами Черника, знищити її можливо хіба важкими бетонобійними бомбами як-от GBU-57, яка важить понад 12 тонн.
Це дійсно дуже серйозна проблема, а з Кримом цілком інша філософія,
– зазначив військовий експерт.
Черник озвучив можливий сценарій звільнення Криму: дивіться відео
Як можна деокупувати півострів
Черник окреслив можливий сценарій, за допомогою якого наші захисники могли б звільнити півострів. Так, спочатку з допомогою далекобійних ракет MGM-140 ATACMS необхідно повністю знешкодити Кримський міст.
А тоді має долучитися ескадрилья винищувачів F-16 – 24 літаки, що озброєні ракетами класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM із дальністю ураження до 180 кілометрів. Винищувачі мають перервати усю логістику ворога. Відтак, загарбники не зможуть транспортувати сили та засоби до Криму такими літаками як Іл-76.
"Як би дивно це не звучало – у воєнній компоненті це легше, аніж штурмувати Донбас", – підсумував військовий експерт.
Деокупація Криму: останні заяви
- Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що боротьба за Крим стане ключовою у війні Росії проти України. За його словами, Україна не буде в безпеці, поки російські військові є на півострові.
- Крім того, американський генерал також припускав, що вже до кінця літа 2023 року наша держава зможе звільнити з-під російської окупацію Крим. За умови, якщо західні країни нададуть нашій державі все те, що їй потрібно.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що для повернення півострова під контроль України ЗСУ мають на кілька кілометрів просунутися вглиб фронту. Так, щоб дістатися до кордонів Криму, ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя.
- Головнокомандувач запевнив, що контроль над Мелітополем дав би повний вогневий контроль над наземним коридором до Криму. Крім того, він сказав, яке озброєння необхідно нашим бійцям для виконання цього завдання.