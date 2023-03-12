Крым готовится к боевым действиям: оккупанты раздают местным рекомендации, как сохранить жизнь

В России прекрасно понимают, что освобождение Крыма – только вопрос времени. Среди местного населения уже распространяют рекомендации. В них рассказывают, как уберечь жизнь во время боевых действий.

На самом деле лучшая рекомендация в этом случае – уезжать с полуострова. Пока предложения от оккупантов несколько иные. И 24 Канал коротко по ним пройдется.

Читайте также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

Рекомендации на все случаи жизни

Поскольку это документ на несколько страниц, то мы не будем мучить вас изложением всего, что в нем говорится. Вместо этого предлагаем условный хрестоматийный рассказ по пунктам. Все они касаются возможных артиллерийских обстрелов и авианалетов. Итак, рекомендации касаются:

подготовки укрытия и собственного жилья;

поиск безопасных мест в случае обстрелов;

призыва к действиям, если человек чувствует себя в опасности.

К примеру, призывают прятаться с умом. Цитируем: "Большинство снарядов разрываются в верхнем слое земли, поэтому осколки в момент взрыва разлетаются на высоте менее 30 – 50 сантиметров над поверхностью. Ложитесь, обхватив голову руками. Закрывайте ладонями уши и приоткройте рот – это спасет от контузии, а также акустического шока".

Жителям Крыма раздают советы на случай боевых действий / телеграм "Крымский ветер"

Подчеркнули оккупанты, что во время обстрелов опасно находиться в транспорте. Конечно, они прекрасно видели, что происходило в тех городах и селах, где они поливали огнем эвакуационные колонны.

Но это еще цветочки. Также жителям изложили целую методологию действий в случае, если в их населенном пункте ведутся боевые действия. Советы на этот случай уместились в более чем 2 страницах формата А-4.

В то же время мы обратили внимание на такой момент: "Если к вам в квартиру продираются бойцы и начнут передвигать, ломать и валить на землю мебель, не пытайтесь им возражать. Это для вас ваша квартира – квартира. А для них всего лишь удобная огневая позиция". Напомним, что захватчики часто рассказывают или обвиняют ВСУ в том, что делают или планируют делать сами. Вот вам четкое доказательство того, что на оккупированных территориях они действуют именно так.

В Крыму будет жарко