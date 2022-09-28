Лиман – только начало: какие города станут следующими в очереди на освобождение ВСУ

российские каналы опубликовали карту наступления ВСУ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Очевидное под Лиманом

1. Фронт 20-й общевойсковой армии вооруженных сил рф на Осколе прорван. российская группировка в Лимане попала в оперативное окружение. Выход наших войск на Невское и Терны будет означать перекрытие последних путей снабжения, запечатывание "котла" и полный разгром лиманско-ямпольской группировки.

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2. российское командование, очевидно, понимает угрозу, однако продолжает удерживать Лиман и Ямполь. Конфигурация фронта противника крайне невыгодна для обороны, долго держать такой фронт противник не сможет.

В то же время нельзя недооценивать противника, управляемость группировки сохраняется, враг по-прежнему превосходит нас в тяжелых вооружениях и боеприпасах. Бои идут тяжелые.

российские каналы обнародовали карту фронта на Харьковщине, Донеччине и Луганщине / Фото с фейсбука Юрия Бутусова

Жест отчаяния вскоре сменит жест доброй воли

3. россияне перебрасывают все возможные подкрепления откуда только возможно – например, там уже захвачены документы военнослужащих из состава 201 военной базы в Таджикистане, разных региональных и национальных подразделений, ряд батальонов БАРС. Маршевые пополнения мобилизованных направлены на пополнение 144-й и 3-й мотострелковых дивизий в этом районе. Также здесь используются 61 бригада морской пехоты, части воздушно-десантных войск.

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4. ВСУ вышли уже к Кременной, и после нанесения поражения лиманско-ямпольской группировке врагу придется бежать далеко, до трассы Р66 Сватово – Кременная.

5. На карте нет северного участка фронта. А там наши войска также перешли Оскол и постепенно продвигаются вперед к северу от Сватового. Бои за Сватово и бои за Кременную выглядят неизбежной и недалекой перспективой.

Важное – потери российских оккупантов по состоянию на 28 сентября: смотрите видео