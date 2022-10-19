Российский военный в телефонном разговоре с мамой пожаловался, что его подразделение ежедневно несет потери. Об этом стало известно по перехвату ГУР.

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Россия отправила на передовую 3000 заключенных

Во время разговора россиянин рассказал матери, что его подразделение получило помощь в виде мобилизованных заключенных.

Да, зеки, они тоже на передовой. 3000 зэков,

– сказал оккупант.

Российский солдат посетовал, что на передовой каждый день разрываются мины и стреляют. Несмотря на это, он пообещал вернуться живым и заявил, что его, вероятно, наградят орденом за побег из Лимана.

ГУР перехватило разговор оккупанта: смотрите видео

Деокупация Лимана: что там происходит

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