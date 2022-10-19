Російський військовий у телефонній розмові з мамою поскаржився, що його підрозділ щодня зазнає втрат. Про це стало відомо з перехоплення ГУР.

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Росія відправила на передову 3000 ув'язнених

Під час розмови росіянин розповів матері, що його підрозділ отримав підмогу у вигляді мобілізованих ув'язнених.

Так, зеки, вони теж на передовій. 3000 зеків,

– сказав окупант.

Російський солдат поскаржився, що на передовій кожного дня розриваються міни і стріляють. Попри це, він пообіцяв повернутись живим і заявив, що його, ймовірно, нагородять орденом за втечу з Лимана.

ГУР перехопило розмову окупанта: дивіться відео

Деокупація Лиману: що там відбувається

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