Російський військовий у телефонній розмові з мамою поскаржився, що його підрозділ щодня зазнає втрат. Про це стало відомо з перехоплення ГУР.
Цікаво Чому у Кремлі затихли погрози ядерного удару: пояснення російського політолога
Росія відправила на передову 3000 ув'язнених
Під час розмови росіянин розповів матері, що його підрозділ отримав підмогу у вигляді мобілізованих ув'язнених.
Так, зеки, вони теж на передовій. 3000 зеків,
– сказав окупант.
Російський солдат поскаржився, що на передовій кожного дня розриваються міни і стріляють. Попри це, він пообіцяв повернутись живим і заявив, що його, ймовірно, нагородять орденом за втечу з Лимана.
ГУР перехопило розмову окупанта: дивіться відео
Деокупація Лиману: що там відбувається
- Наприкінці вересня українські війська оточили окупантів в місті Лиман. Тоді там перебували близько 5 тисяч російських військових і їм не було куди відходити. ЗСУ відрізали всі великі шляхи відходу та постачань.
- Вже 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили місто від окупантів. Експерти вважають, що Лиман – ключ до звільнення Донеччини і Луганщини.
- У Лимані провели ексгумацію масових захоронень. Поліцейські дістали зі стихійних могил тіла 5 дітей.
- Російські окупанти брешуть, що мають "успіхи" на Лиманському та Бахмутському напрямках. Натомість ворог зводить оборонні позиції поблизу Кремінної та Сватового.
- Під звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією. Там виявили списки полонених та незаконно заарештованих людей. Також там були анкети колаборантів, які претендували на посади в окупованих підприємствах та організаціях.
Вас це може зацікавити – Російські пропагандисти в істериці від звільнення Лиману: дивіться відео