В ВСУ рассказали, сколько оккупантов было в Лимане и как им удалось выйти

Накануне ВСУ вернули Лиман под контроль Украины. Чтобы установить, сколько россиян там находилось, нужно провести серьезную аналитическую работу.

В начале операции говорилось, что на захваченной территории находилось до 5 000 военных страны-агрессора. Когда наши войска подходили к Лиману, вероятнее всего, там оставалось до 2000 – 2500 солдат. Об этом 24 каналу сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Бесспорно, украинская армия максимально их уничтожала и пленяла. Однако многим действительно удалось скрыться.

Нужно понимать: это не такой котел, что все взялись за руки и охватили их. Это постоянно меняющаяся динамическая оперативная обстановка,

– подчеркнул Череватый.

Где могли – закрывали подразделения и пытались их максимально поразить. Конечно, кто-то из них смог выйти.

"Малыми группами они проникали через леса. Где-то забирали у людей машины и пытались убежать", – добавил Череватый.

По словам спикера, большинство этих колонн перехватывали и уничтожали – либо артиллеристы, либо десантники, либо нацгвардейцы.

Кто бежал из Лимана

В сети появлялись видео, на которых солдаты из квазиреспублик на временно оккупированном Донбассе жаловались, что россияне "кинули" их насмерть.

Стоит заметить, что в Лимане воевала этакая "сборная солянка". Там были:

добровольческие батальоны "БАРС";

империалисты из "Российского легиона";

регулярный мотопехотный полк 20 армии;

мобилизованные с Донбасса;

и другие.

У них в армии мощная сегрегация. Чеченцы унижают россиян, они с ними практически не пересекаются, лишь для того, чтобы согласовать какие-то минимальные вопросы. Все они относились с большим презрением к военным так называемым ЛНРовцам и ДНРовцам,

– рассказал представитель Восточной группировки ВСУ.

Так, военными из квазиреспублик на территории Донецкой и Луганской областей просто "затыкали дыры". Россияне безжалостно отправляли их на самые опасные позиции, ведь воспринимали их исключительно как "пушечное мясо".

Освобождение Лимана: коротко

Вооруженные Силы Украины 1 октября официально взяли под контроль город Лиман Донецкой области. Над городом развевался сине-желтый флаг.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил успех украинских войск. Он напомнил, что российские оккупанты использовали Лиман как логистический центр для снабжения вооружения своим группировкам на Востоке Украины. Теперь им будет гораздо сложнее и перед россиянами встает своеобразная дилемма.

Нашим военным удалось освободить и другие населенные пункты, граничащие с Лиманом: Новоселовка, Шандриголово и Ставки. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.

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