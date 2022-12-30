Освобождению быть: ВСУ могут повторить Харьковский блицкриг на еще одном направлении

Луганский плацдарм уже давно притягивает внимание условиями для контрнаступления, которые там сформированы. Для его реализации не хватает всего несколько факторов, появление которых – вопрос времени. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Ни для кого не секрет, что именно Сватово и Кременная станут трамплинами для активизации ВСУ на плацдарме.

Читайте также Альтернативная история: могла ли Украина удержать юг в марте 2022-го

Где россияне хранят наибольшее количество своей артиллерии

В попытке захватить Бахмут российские оккупационные войска сконцентрировали на территории этого города наибольшее количество артиллерии во всей зоне боевых действий:

в районе Бахмута враг сконцентрировал 12 дивизионов ствольной и реактивной артиллерии из состава 2-х ОМБр и артиллерийских групп линейных бригад 1-го армейского корпуса и 2-го армейского корпуса.

Также на этой локации сосредоточены отдельные огневые батареи с потенциалом 120-мм и 82-мм минометных взводов и батарей. Поэтому российские оккупационные войска используют на этом направлении 152-мм САУ "МСТА-С" с СОУ "Успех-С" и комплектом "Накидка", а также РСЗО "Ураган", 152-мм САУ "Гиацинт-С", 240-мм "Тюльпан".

Кроме того, в этот район прибыли подразделения 31-й ОДШБр и 76-й ДШД, поэтому появились установки 2С9 и 2С9М 120-мм САУ "Нона-С".

То есть, Бахмут стал и остается самым насыщенным районом по количеству артиллерии россиян во всей зоне боевых действий. Но в этой ситуации есть один нюанс. Хотя на самом деле не один.

Во-первых, часть стволов уже не отрабатывают среднесуточную норму по выстрелам. Во многом потому, что не получают пропорционального количества боекомплектов. Это влияет на интенсивность ведения боевых действий оккупантами.

Во-вторых, концентрация такого количества свободных стволов в зоне боевых действий в одной локации привела к диспропорции с остальными плацдармами, которые ощущают острую нехватку артиллерии.

И вот тут мы возвращаемся к Кременной и Сватово.

Актуально Танцевать по поводу "наши прорвали фронт под Сватовым" еще рано

Как в Луганской области повторяется Харьковский сценарий

Луганская область очень напоминает по ряду признаков Харьковскую накануне контрнаступления. Например, это и логистические артерии. В Харьковской области это автодорога Т2104-Р-79 (Волчанск – Великий Бурлук – Купянск – Изюм), а в Луганской области – Р-66 (Троицкое – Нижняя Дуванка – Сватово – Кременная). Перерезанные фактически артерии являются приговором для оккупантов.

Также они схожи с концентрацией сил и средств. К примеру, в Харьковской области по степени скопления бронетанковых групп это был Изюм. В Луганской области – это Сватовское направление.

Схожи и проблемы оккупантов с пропорциональным обеспечением артиллерии БК, а также наличием артиллерии для обороны.

Интересно Почему война Украины и России не будет продолжаться вечно

Если смотреть на ситуацию, анализируя Харьковский сценарий, то создается впечатление, что все условия для контрнаступления созданы. Целиком и полностью. Но все же есть факторы, которые влияют на его эффективность. Факторы разные, но каждый оказывает определенное влияние, что суммарно накапливает препятствия для "старта".

Какие факторы влияют на освобождение Луганской области

Например, погода. Элемент, которому не всегда уделяют внимание, но который очень важен для каждого плацдарма по-своему. Поскольку на каждом плацдарме есть своя специфика рельефа, ландшафта, грунтов и так далее.

А потому, в складывающихся условиях, без лишней спешки, освобождению Кременной и Сватово – быть. Когда именно? Генштабу ВСУ знать об этом лучше. Но торопить события под какие-то даты или удовлетворения чьих-то ожиданий никто не будет. Ведь от спешки зависит и цена освобождения.