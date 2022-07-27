Подоляк объяснил, почему именно сейчас предложил план из 5 пунктов для освобождения территорий

Украина не может пойти на договоренности с россией. Предлагаемый план учитывает, как развивается война, и состоит из конкретных элементов.

Об этом рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сегодня Украина имеет поддержку многих стран, и этим следует воспользоваться.

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Что известно о плане

Подоляк отметил, что в Украине идет конкретная контроперация против оккупанта. Предлагаемый им план имеет 5 пунктов, среди которых – освобождение территорий, уничтожение российской репутации, санкции, отбрасівание армии рф за территорию Украины.

Это конкретные элементы плана исходя из того, как сегодня развивается война,

– объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не может договориться с агрессором и закончить Минск-3. Если сейчас не завершить войну окончательно – она отложится и через год повторится то же самое.

Подоляк о плане освобождения Украины от оккупантов: смотрите видео

"Сегодня имеем уникальную ситуацию"

Подоляк подчеркнул, что сейчас многие страны, в частности Польша, Британия, Литва и даже Франция с Германией, стоят рядом с Украиной и поддерживают нас.

Сегодня есть уникальная ситуация. Весь мир в шоке от объема и интенсивности войны. "Особенно – Европа. Поэтому они сегодня внутренне абсолютно настроены и то, чтобы нам помогать,

– заявил он.

По словам Подоляка, эти страны видят объем войны и эмоционально переживают все. Это дает нам надежду, что мы получим оружие, деньги, вообще любую помощь.

Если же такая война, объяснил он, будет через год, то у мира будет определенное разочарование, и мы не можем рассчитывать уже на подобную помощь.

Поэтому, если у нас сегодня такая интенсивность боевых действий, то давайте, независимо ни от чего, идем к правильному финалу этой войны. А он только один – ни одного, подчеркиваю, российского анклава не может существовать на территории Украины,

– подчеркнул Подоляк.

Ведь, добавил он, анклавы – это криминальные очаги, из которых будет постоянно идти угроза нашей государственности. Поэтому сегодня нужно поставить точку на этом.

Какая ситуация на Юге и Востоке: последние новости

Вечером 26 июля украинцев взбудоражила информация о том, что ВСУ мощно ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Утром 27 июля спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк удары по мосту подтвердила.

Точное состояние моста, то есть разрушен он или поврежден, определить невозможно, однако процесс переправ оккупантов теперь поврежден.

В то же время, одним из самых ожесточенных остается Донецкое направление. российские оккупанты постоянно атакуют область. По состоянию на утро 27 июля они попали в гостиницу в Бахмуте.

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