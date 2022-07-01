Не добрая воля, а уязвимость к ударам ВСУ, – Британия об освобождении Змеиного от россиян

Украинским военным 30 июня удалось выбить оккупантов с острова Змеиный. В разведке Великобритании объяснили, почему это был отнюдь не жест "доброй воли" со стороны россиян.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ на протяжении последних недель щедро поливали оккупантов на острове Змеиный. Причем били по врагу из всевозможного оружия.

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Оккупант стал уязвимым к ударам от ВСУ

Данные разведки свидетельствуют о том, что наши военные наносили удары ракетами и беспилотниками. Кроме того, врага на острове ВСУ атаковали противокорабельными ракетами. Таким образом удалось сделать невозможным пополнение запасов на Змеином. Что крайне негативно повлияло на состояние находившихся на нем российских бойцов.

В разведке предполагают, что враг покинул остров Змеиный из-за изоляции гарнизона. Также ускорила этот процесс щедрость украинцев, прицельно уничтожавших оккупантов и их технику, которую они успели привезти. И, убеждены в ведомстве, здесь уж никак не идет речь о "жесте доброй воли".

Одесчина освобождена от оккупантов

Напомним, что около полудня в ОК "Юг" появилась информация о том, что ВСУ нанесли очередные удары по врагу на Змеином. Тогда и прозвучало заявление о том, что оккупанты могли покинуть остров.

Вскоре эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он и показал видео, на котором можно увидеть, как наши военные буквально выбивают оккупантов с острова Змеиный. Заметим, что справилась с этой задачей украинская самоходная гаубица "Богдана". Ее создателей Валерий Залужный поблагодарил отдельно.

Позже ситуацию с островом Змеиный прокомментировал Сергей Братчук. Представитель главы Одесской ОВА отметил, что область теперь окончательно освобождена от российских захватчиков. Он также назвал откровенной ложью заявления России о "жесте доброй воли".

В то же время он отметил, что успехи ВСУ подталкивают россиян к террористическим действиям. Так что они продолжают обстреливать гражданские объекты. И, к сожалению, так и вышло. В ночь на 1 июля украинцев разбудил очередной ракетный удар по Одесчине.

Враг попал в 9-этажку в Белгород-Днестровском районе, а также в две базы отдыха. Пока известно о 18 погибших, а также 30 раненых в результате российской атаки.

Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного: смотрите видео