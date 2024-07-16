Рада поддержала законопроект об освобождении от ответственности за первое дезертирство

Военных могут освободить от уголовной ответственности за первое дезертирство. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Впрочем, законопроект №11322 еще нуждается в доработке. Окончательно его примут только после второго чтения.

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Когда новый законопроект может заработать

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №11322, который предусматривает освобождение украинских военных от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство, если это произошло впервые.

Впрочем, по словам народного депутата Ирины Геращенко, новый законопроект еще нуждается в доработке, и окончательно он будет принят только после второго чтения.

Что предусматривает новый законопроект

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, касающиеся наказаний за самовольное оставление части и дезертирство. Военных, которые впервые совершат такие нарушения во время военного положения, могут освободить от ответственности, если они добровольно решат вернуться на место службы.

Однако, для возвращения на службу будет недостаточно только желания военного – необходимо будет письменное согласие командира его воинской части. Это согласие передают прокурору, который на его основе может ходатайствовать перед судом об освобождении военного от ответственности.

В случае решения суда об освобождении от ответственности, военному возобновят денежные выплаты и обеспечение со дня возвращения на службу, которые были приостановлены после подачи командиром заявления о СЗЧ. В то же время за период отсутствия на службе деньги не будут выплачиваться.

Также, если до закрытия дела военного взяли под стражу, он сможет выйти из-под стражи и немедленно вернуться на службу. Стоит отметить, что нынешнее законодательство не позволяет подозреваемым в СЗЧ или дезертирстве обменять содержание под стражей на продолжение службы, даже если они изъявляют такое желание.