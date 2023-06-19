Какие возможности открывает для ВСУ освобождение Пятихаток

Что ж, официально – Пятихатки освободили. Казалось бы, это небольшое село с освобождения которого удивительно делать какое-то достижение, но это не совсем так. А точнее – вообще не так.

Почему Пятихатки так важны

Дело в том, что Пятихатки расположены прямо на трассе 0812, ведущей через М18 к Васильевке.

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Сама же Васильевка входит в опорный треугольник оккупантов в Запорожской области: Васильевка – Токмак – Мелитополь. То есть открывается путь к одной из основных вершин обороны оккупантов.

Помимо этого, Пятихатки имеют выход через Жеребянки на юг, а оттуда развилки на запад и восток.

Это село играло важную роль в полосе обеспечения оккупантов и было опорным на этом участке их первой линии обороны. О значимости села говорит хотя бы то, что оно, а также Работино и Новопокровка, были опорными в планах наступления врага на Запорожье в начале этого года.

Фактически, освобождение этого села говорит о вклинивании Сил обороны Украины в линию обороны оккупантов и перспективе охвата ряда отдельных участков без прямого столкновения. Возникает угроза оцепления оккупантов и выдавливание их. То есть десятки квадратных километров, а то и больше.

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Еще один немаловажный момент

Отдельным бонусом является то, что при освобождении села был ликвидирован некий "грузинский" сепар Техов Айвенго, заместитель командира батальона "Шторм.Осетия". Именно в ответственности осетинской группы, 429 мотострелкового полка, 19 мотострелковой дивизии и 4 гвардейской военной базы есть этот сектор, от чего на сердце становится особенно тепло...

Ну что, Техов Айвенго, понравились степи запорожские?

Ну и немаловажный момент, как всегда. Село было освобождено несколько раньше, чем об этом объявили официально, и это правильно. Поэтому, готовьтесь к новостям, ведь то, что вы узнаете сегодня, происходило "позавчера".