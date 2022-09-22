Медведчук рассказал все, что можно, некоторых уже арестовали, — Подоляк о его обмене на пленных

Кума путина медведчука обменяли на защитников "Азовстали". Он рассказал уже все, что можно, а для Украины герои намного ценнее предателей.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он рассказал о том, что переговоры об освобождении защитников "Азовстали" начались еще тогда, когда они выходили с завода.

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Медведчук предоставил всю необходимую информацию

Подоляк отметил, что медведчук уже предоставил всю необходимую информацию. Он из тех людей, которые на "понтах" могут ходить по коридорам Верховной Рады, а за ее пределами всего боятся.

Он изложил все, что можно не только в отношении своего бизнеса. Все это мы уже понимаем и знаем, кто какую роль сыграл. Он совершенно искренне рассказал о всей агентурной сети, которую выстраивали российские спецслужбы накануне вторжения 24 февраля,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

По словам Подоляка, уже есть даже несколько арестованных лиц, на которых указал медведчук. Впрочем, подробно об этом будет рассказывать СБУ во время своего брифинга.

Доверять словам пескова, лаврова – не стоит

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что песков и лавров в россии неоднократно рассказывали, что обмен медведчука их не интересует. Однако сложившаяся ситуация еще раз продемонстрировала, что эти люди абсолютно далеки от решений путина и не понимают вообще всего происходящего.

"Это просто случайные люди, которые занимают определенные должности. Все, что они говорят, нужно делить на 10 или на 20. Я это говорю для того, чтобы мы и в будущем обращали меньше внимания на их заявления", — подчеркнул Подоляк.

Одного медведчука обменяли на 200 украинцев

Он также подтвердил, что одного медведчука обменяли на 200 украинцев. Дополнительная опция была обмен 5 на 55, но с учетом его. Также присутствие медведчука помогло вернуть 10 иностранных бойцов из стран-партнеров.

Это конкретная арифметика и она абсолютно нормальная, посмотрите, кого мы забрали. Это для Украины очень важно, потому что вся российская пропаганда строилась на том, что этих людей нужно демонстративно казнить.

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Он напомнил, что в Мариуполе для этого даже строили клетки. Однако Украина еще раз продемонстрировала, что бережет своих граждан и борется за них. Кроме того, это еще и нанесло удар российской пропаганде.

"Я хочу, чтобы все услышали – для Украины каждый, кто сегодня в плену – это очень большая ценность, и за каждого дальше мы будем бороться, и при первой возможности заберем всех", – отметил Подоляк.

Легкой судьбы у медведчука в россии не будет

По мнению советника главы Офиса Президента Украины, легкой судьбы у медведчука в россии не будет. Медведчук – это синоним слова "зло", а карму никто не отменял. Можно вспомнить ряд странных смертей топ-менеджеров россии. Это может быть будущим медведчука.

Это обязательно, потому что он давал кое-кому большие обещания. И сегодня этот кое-кто (путин – 24 канал) выглядит, как полный лузер, потому что делал ставку на таких, как медведчук. Он (кум путина – 24 канал) уже долг для того человека, который делал на него ставку,

– подытожил Подоляк.

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