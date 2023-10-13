Возвращение "вышек Бойко": какие возможности получила Украина благодаря секретной операции ГУР

Спецподразделение ГУР МО "Артан" в сентябре провело успешную операцию на так называемых "вышках Бойко", стоящих на шельфе Черного моря между островом Змеиным и западным побережьем Крыма. Спецоперация "развязала руки" ГУР в контексте атак непосредственно на побережье Крыма и Севастополя.

Подразделением ГУР "Артан" командует Виктор Торкотюк. Россияне с 2014 года использовали "вышки Бойко" как вспомогательные позиции для ПВО и разведки.

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Россияне боялись приближаться к украинским военным

По словам офицера Торкотюка, его бойцы довольно быстро выполнили соответствующую задачу, поставленную перед ними руководством военной разведки.

Украинские военные даже повредили российский самолет, пытавшийся их атаковать.

Россияне увидели, что мы там находимся, и пытались атаковать с истребителя. Но стреляли из простой пушки, поэтому достать не смогли. Когда наши ребята выстрелили из ПЗРК и повредили самолету крыло, тот улетел. Россияне боялись к нам приближаться,

– вспоминает Торкотюк.

Впоследствии ГУР на "вышках Бойко" организовало штаб и своеобразную базу для дальнейшего десантирования в Крыму.

Какие дивиденды Украина получила от операции на "вышках Бойко"

Как говорится в статье "Операции имени ГУР", спецоперация на "вышках Бойко" сразу принесла дивиденды Украины.

New Voice со ссылкой на опрошенных военных экспертов информирует, что удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября стал реальным благодаря операции ГУР на "вышках Бойко".

Украинские бомбардировщики заходили в точку пуска своих ракет Storm Shadow со стороны буровых платформ. В результате атаки Украина обезвредила БДК "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов".

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, пояснил, что даже проход судов с украинской агропродукцией стал возможен после операции на "вышках Бойко".