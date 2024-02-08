Валерий Залужный, как главнокомандующий ВСУ, получил беспрецедентный уровень доверия от украинцев. Все высоко ценят его подвиг и вклад в путь к победе нашей страны над врагом. 24 Канал предлагает вспомнить 10 самых мощных фото Валерия Федоровича за время полномасштабного вторжения.

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10 мощных фото Залужного

В конце сентября 2022 года журнал TIME посвятил Валерию Залужному обложку. Также в нем вышла статья о главнокомандующем ВСУ. На обложке написано: "Генерал. Валерий Залужный и украинский путь войны".

Залужный на обложке журнала TIME
Валерий Залужный появился на обложке TIME осенью 2022 года / Фото обложки

Мощное фото из Верховной Рады. Так, 28 декабря 2022 года Владимир Зеленский выступал перед парламентариями. Присутствовал также Валерий Залужный. Фотограф Андрей Нестеренко сделал мощное и красноречивое фото. На нем можно увидеть, как главнокомандующий поднял голову вверх и смотрит куда-то в потолок, если не сквозь него. Многие украинцы ассоциировали свое состояние с тем, которое, вероятно, переживал тогда Валерий Федорович.

Мощное фото Залужного в Верховной Раде
Мощное фото Валерия Залужного из Верховной Рады / Фото Андрея Нестеренко

Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Алексей Резников прощаются с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло. Герой Украины, воевавший за Украину и ее независимость с 2014 года, свой последний бой принял 7 марта 2023 года.

Залужный и Буданов прощаются с Дмитрием Да Винчи Коцюбайло
Залужный и Буданов прощаются с Дмитрием Коцюбайло / Фото Галины Остаповец

Летом 2023 года сеть облетело трогательное фото. На нем Валерий Залужный держит 5-месячную дочь офицера ВСУ Полины Кравченко.

Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана... Говорят, держать Соломию в руках – это к миру,
– подписала фотографии военная.

Залужный держит на руках маленькую Соломийку
Залужный держит маленькую Соломию на руках / Фото Полины Кравченко

Также летом пользователей сети очаровал другой кроха – бейби Йода. Он, к слову, тоже вызвал немало споров относительно того, как правильно называть этого персонажа. Как бы там ни было, этот малыш был на шевроне Валерия Залужного в момент, когда он показывал, как планирует контрнаступление. Это мощный символ того, что свет всегда побеждает тьму.

Залужный показал всем крошку Йода на шевроне
Крошка Йода на шевроне Залужного / Скриншот из видео

Еще одно культовое фото Валерия Залужного. На нем можно увидеть, как он показывает жест, который, считалось, означает "Победу". Ранее в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что таким образом пытается показать главнокомандующий ВСУ.

Это была борьба в свое время, когда еще стреляли из лука. Когда были старые войны. Когда брали в плен, то первое, что делали, – это отрубали фаланги пальцев, чтобы не было возможности затягивать лук. И когда Федорович показал именно так, то на это мало кто обратил внимание. Это значит: "Мы затягиваем лук и будем вас стрелять",
– объяснил Данилов.

Залужный и его фирменный жест
Залужный с его фирменным жестом / Фото Генштаба ВСУ

22 ноября 2023 года Валерий Залужный впервые принимал участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн". Во время него он поблагодарил партнеров за работу коалиции возможностей, которая существенно укрепляет позиции и возможности Украины. И добавил, что объявленные пакеты помощи усилят ПВО, РЭБ и другие важные составляющие.

Залужный принял участие в формате Рамштайн
Залужный принял участие в формате "Рамштайн" / Фото из телеграма Залужного

Валерий Залужный также имеет не одно фото с Александром Сырским. В декабре 2023 года он выложил совместную фотографию, на которой двое улыбаются и написал: "Вместе победим. С праздником". Таким образом он поздравил Сырского с Днем Сухопутных войск.

Залужный поздравил Сырского с Днем Сухопутных войск
Залужный поздравил Сырского с праздником / Фото из фейсбука Залужного

Было бы крайне несправедливо обойти вниманием совместное фото с женой Еленой. Кадрами со своей любимой женщиной Валерий Залужный делится не слишком часто, но все же делает это. Мы просто не могли удержаться, чтобы не добавить одно из них.

Залужный показал любимую жену Елену
Залужный с любимой женой Еленой / Фото из фейсбука Залужного

В начале 2024 года Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой в течение нескольких дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Главнокомандующий максимально сконцентрирован и внимателен к деталям, озвученных ему.

Залужный провел несколько дней на передовой
Залужный провел несколько дней на передовой / Фото из телеграма Залужного

8 февраля 2024 года Валерий Залужный сделал совместное фото с Владимиром Зеленским. Его выложили буквально за час до сообщения об увольнении Валерия Федоровича с должности главнокомандующего ВСУ.

Фото Зеленского с Залужным в день увольнения
Залужный и Зеленский встретились 8 февраля 2024 года / Фото из телеграма Зеленского

Спасибо господин Генерал за вашу службу, несокрушимость и подвиг! А также желаем его преемнику – Александру Сырскому – продолжать мужественно вести Украину к победе! Слава Украине!