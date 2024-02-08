Валерій Залужний, як головнокомандувач ЗСУ, отримав безпрецедентний рівень довіри від українців. Усі високо цінують його подвиг і вклад у шлях до перемоги нашої країни над ворогом. 24 Канал пропонує пригадати 10 найпотужніших фото Валерія Федоровича за час повномасштабного вторгнення.

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10 потужних фото Залужного

Наприкінці вересня 2022 року журнал TIME присвятив Валерію Залужному обкладинку. Також у ньому вийшла стаття про головнокомандувача ЗСУ. На обкладинці написано: "Генерал. Валерій Залужний і український шлях війни".



Валерій Залужний з'явився на обкладинці TIME восени 2022 року / Фото обкладинки

Потужне фото з Верховної Ради. Так, 28 грудня 2022 року Володимир Зеленський виступав перед парламентарями. Присутнім був також Валерій Залужний. Фотограф Андрій Нестеренко зробив потужне та промовисте фото. На ньому можна побачити, як головнокомандувач підняв голову вверх і дивиться кудись у стелю, якщо не крізь неї. Багато українців асоціювали свій стан з тим, який, ймовірно, переживав тоді Валерій Федорович.



Потужне фото Валерія Залужного з Верховної Ради / Фото Андрія Нестеренка

Валерій Залужний, Кирило Буданов і Олексій Резніков прощаються з Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом. Герой України, котрий воював за Україну та її незалежність з 2014 року, свій останній бій прийняв 7 березня 2023 року.



Залужний і Буданов прощаються з Дмитром Коцюбайлом / Фото Галини Остаповець

Влітку 2023 року мережу облетіло зворушливе фото. На ньому Валерій Залужний тримає 5-місячну донечку офіцерки ЗСУ Поліни Кравченко.

Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана... Кажуть, тримати Соломію в руках – це до Миру,

– підписала світлини військова.



Залужний тримає маленьку Соломійку на руках / Фото Поліни Кравченко

Також влітку користувачів мережі замилував інший крихітка – бейбі Йода. Він, до слова, теж викликав чимало суперечок щодо того, як правильно називати цього персонажа. Хай там як, це маля було на шевроні Валерія Залужного у момент, коли він показував, як планує контрнаступ. Це потужний символ того, що світло завжди перемагає темряву.



Крихітка Йода на шевроні Залужного / Скриншот з відео

Ще одне культове фото Валерія Залужного. На ньому можна побачити, як він показує жест, який, вважалося, означає "Перемогу". Раніше в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що таким чином намагається показати головнокомандувач ЗСУ.

Це була боротьба свого часу, коли ще стріляли з лука. Коли були старі війни. Коли брали в полон, то перше, що робили, – це відрубували фаланги пальців, щоб не було спроможності затягувати лук. І коли Федорович показав саме так, то на це мало хто звернув увагу. Це означає: "Ми затягуємо лук і будемо вас стріляти",

– пояснив Данілов.



Залужний з його фірмовим жестом / Фото Генштабу ЗСУ

22 листопада 2023 року Валерій Залужний уперше брав участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Під час неї він подякував партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка суттєво зміцнює позиції та можливості України. Та додав, що оголошені пакети допомоги посилять ППО, РЕБ та інші важливі складові.



Залужний взяв участь у форматі "Рамштайн" / Фото з телеграму Залужного

Валерій Залужний також має не одне фото з Олександром Сирським. У грудні 2023 року він виклав спільну світлину, на якій двоє усміхнені та написав: "Разом Переможемо. Зі святом". Таким чином він привітав Сирського з Днем Сухопутних військ.



Залужний привітав Сирського зі святом / Фото з фейсбука Залужного

Було б украй несправедливо оминути увагою спільне фото з дружиною Оленою. Кадрами зі своєю коханою жінкою Валерій Залужний ділиться не надто часто, але все ж робить це. Ми просто не могли втриматися, щоб не додати одне із них.



Залужний з коханою дружиною Оленою / Фото з фейсбука Залужного

На початку 2024 року Валерій Залужний разом з начальником Генштабу Сергієм Шапталою впродовж кількох днів працювали у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Головнокомандувач максимально сконцентрований і уважний до деталей, озвучених йому.



Залужний провів кілька днів на передовій / Фото з телеграму Залужного

8 лютого 2024 року Валерій Залужний зробив спільне фото з Володимиром Зеленським. Його виклали буквально за годину до повідомлення про звільнення Валерія Федоровича з посади головнокомандувача ЗСУ.



Залужний і Зеленський зустрілися 8 лютого 2024 року / Фото з телеграму Зеленського

Дякуємо пане Генерале за вашу службу, незламність та подвиг! А також бажаємо його наступникові – Олександрові Сирському – продовжувати мужньо вести Україну до перемоги! Слава Україні!