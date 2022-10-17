В то же время, некоторые украинские военные уже вернулись на службу. Об этом 24 каналу рассказал бывший командир мариупольского полка Максим Жорин.

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Военный отметил, что возвращение защитников "Азовстали" – важное событие, но также важно вернуть всех остальных украинских солдат, которые находятся сейчас в российском плену.

К сожалению, большинство остаются все еще в плену, и над этим тоже каждый день работают. Что касается тех, кого удалось вернуть – они все проходят разную реабилитацию. Большинство из них все еще нуждаются в медицинской помощи, они находятся в разных медицинских учреждениях – в зависимости от того, какие у них непосредственно проблемы со здоровьем,

– объяснил Жорин.

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По его словам, есть часть и тех, кто, несмотря на определенные проблемы со здоровьем, уже работают и становятся в строй, занимаются восстановлением подразделений и работают над тем, чтобы ускорить возвращение всех других украинских защитников домой.

"Безусловно, сейчас средства идут на первую реабилитацию в Украине. После этого можно уже принять решение, кому из бойцов или офицеров нужна помощь в других странах. В том числе, как минимум, нескольким придется поехать заграницу, чтобы там им оказали эффективную медицинскую помощь и реабилитацию", – резюмировал военный.

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