Водночас деякі з українських військових вже повернулися до служби. Про це 24 каналу розповів колишній командир маріупольського полку Максим Жорін.
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Військовий зазначив, що повернення захисників "Азовсталі" – важлива подія, але також важливо повернути всіх інших українських солдатів, які залишаються у російському полоні.
На жаль, більшість залишаються все ще у полоні й над цим теж щодня працюють. Щодо тих, кого вдалося повернути – вони всі проходять реабілітацію в різному вигляді. Більшість з них все ще потребують медичної допомоги, вони знаходяться у різних медичних закладах – залежно від того, які у них безпосередньо проблеми є зі здоров'ям,
– пояснив Жорін.
Як захисники "Азовсталі" відновлюються після російського полону: дивіться відео
За його словами, є частина й тих, хто не зважаючи на певні проблеми зі здоров'ям, вже працюють і стають в стрій, займаються відновленням підрозділів й працюють над тим, щоб пришвидшити повернення всіх інших українських захисників додому.
"Безумовно, зараз кошти йдуть на першу реабілітацію в Україні. Після цього можна вже прийняти рішення, кому з бійців або офіцерів треба допомога в інших країнах. У тому числі як мінімум декільком доведеться поїхати в інші країни, щоб там їм надали ефективну медичну допомогу та реабілітацію", – резюмував військовий.
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Обмін захисників "Азовсталі": що відомо
- 21 вересня Україна змогла повернути з російського полону 215 Героїв, які захищали "Азовсталь" у Маріуполі. Серед них були командири оборони заводу – Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський. До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині під протекторатом президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана.
- Замість українських солдатів Україна передала Росії кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 зрадників та окупантів.
- Водночас після звільнення командири оборони Маріуполя зустрілися зі своїми рідними у Туреччині.