Водночас деякі з українських військових вже повернулися до служби. Про це 24 каналу розповів колишній командир маріупольського полку Максим Жорін.

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Військовий зазначив, що повернення захисників "Азовсталі" – важлива подія, але також важливо повернути всіх інших українських солдатів, які залишаються у російському полоні.

На жаль, більшість залишаються все ще у полоні й над цим теж щодня працюють. Щодо тих, кого вдалося повернути – вони всі проходять реабілітацію в різному вигляді. Більшість з них все ще потребують медичної допомоги, вони знаходяться у різних медичних закладах – залежно від того, які у них безпосередньо проблеми є зі здоров'ям,

– пояснив Жорін.

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За його словами, є частина й тих, хто не зважаючи на певні проблеми зі здоров'ям, вже працюють і стають в стрій, займаються відновленням підрозділів й працюють над тим, щоб пришвидшити повернення всіх інших українських захисників додому.

"Безумовно, зараз кошти йдуть на першу реабілітацію в Україні. Після цього можна вже прийняти рішення, кому з бійців або офіцерів треба допомога в інших країнах. У тому числі як мінімум декільком доведеться поїхати в інші країни, щоб там їм надали ефективну медичну допомогу та реабілітацію", – резюмував військовий.

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