Успехи ВСУ в Волчанске: разведка Британии назвала причину неудач врага на этом участке фронта

Россия отвела силы из района Волчанска в Харьковской области, что сократило возможности российских войск на этом участке фронта. Этот населенный пункт был опорным местом для оккупантов.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании. Заметим, что силы отвели для поддержки операций в Курской области, где Украина прорвала выступление российской территории в августе 2024 года.

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В сводке напомнили, что бои за Волчанск продолжаются с мая 2024 года, когда враг начал наступательную операцию в Харьковской области. Скорее всего россияне хотели создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода.

Разведка Великобритании считает, что это привело к тому, что Волчанск, который расположен в 5 километрах к югу от границы Украины и России стал городом, за который ведутся ожесточенные бои, и обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района.

И уже в конце прошлого месяца украинским защитникам удалось отбить и очистить от противника агрегатный завод в Волчанске. Известно, что этот объект был опорным пунктом для страны-агрессора, который позволял осуществлять тактические операции на реке Волчья.

Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России,

– говорится в сообщении оборонного ведомства Великобритании.

Напомним, 24 сентября стало известно, что агрегатный завод в Волчанске снова вернулся под контроль Украины. Этот объект освободили подразделения ГУР МО и уничтожили захватчиков во всех зданиях предприятия. Бой длился чуть больше недели.