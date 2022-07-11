россию лишили ушей, – Братчук сказал, как освобождение Змеиного повлияло на ситуацию в Одессе

Украинские защитники смогли освободить от оккупантов остров Змеиный. Там уже установили украинский флаг. Как освобождение Змеиного повлияло на ситуацию в Одессе – читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он говорит, что расположение на Змеином усиливало флот оккупантов.

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Поэтому, по его словам, освобождение острова и возвращение его под украинский контроль лишило россию ушей.

Однако освобождение Змеиного – это не только символично. Также это лишило ушей черноморского флота россии, который мог вести радиолокационную и воздушную разведку,

– пояснил Братчук.

Спикер Одесской ОВА добавил, что ситуацию с ракетными ударами освобождение Змеиного кардинально не изменило. Ведь оккупанты стреляют обычно с самолетов, которые взлетают из россии. Здесь уменьшения напряжения не будет.

"Враг ведет себя как террорист – попадает в гражданские объекты и жилые дома и параллельно пытается уничтожить украинское зерно", – сказал он.

Как отметил Братчук, интенсивность ракетных ударов по Одесской области возросла. Так, 11 июля оккупанты выпустили по региону около 7 ракет. Враг выпустил снаряды с территории временно оккупированного Крыма и с самолетов в акватории Черного моря.

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