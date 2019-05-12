Освобождение оккупированных территорий на Донбассе: какое задание стоит перед ООС

Официальный Киев решил, что будет добывать победу над Россией на Донбассе только политико-дипломатическим путем, а потому освобождать оккупированные территории силой ближайшее время не собирается. Это же касается и тех населенных пунктов, которые, согласно минских соглашений, принадлежат Украине. Правда, вернуть свое Объединенные силы смогут меньше чем за сутки.

По словам бывшего командующего Объединенных сил Сергея Наева, ООС имеет определенное задание, которое известно определенному ограниченному кругу лиц, и задача полностью освободить оккупированный Донбасс прямо сейчас силовым образом не стоит. Как объясняет он, дело в том, что официальный Киев определил основной путь победы в войне с Россией как политико-дипломатический, передает ТСН.

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Что касается освобождения оккупированных земель, не стояло задачи обязательно что-то освободить. ООС имеет, прежде всего, стабилизационную функцию, чтобы контролировать врага и занять самые выгодные позиции. Следовательно, стояла задача улучшить тактическое положение, то есть получить такое положение, которое бы предоставляло преимущество над врагом: занять господствующие высоты, отвести дальше от населенных пунктов и снизить боевую активность врага, лишить его права огневой преимущества. И, опять же, задача была укрепить свое положение без потерь. Три населенных пункта, которые мы заняли полностью – часть Южного, Шумы, хутор Свободный (составляющая Золотого-4) – во время выполнения этих задач потери были нулевые,

– убеждает военный.

Кроме того, Наев рассказал, что пока нет и непосредственных планов по возвращению Дебальцево, Докучаевска и других городов, которые, согласно Минским соглашениям, принадлежат Украине.

"Что касается в целом освобождения украинских территорий, то непосредственно на военные действия уйдет очень мало времени – меньше чем сутки. Главное в таком случае – очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", – подытожил бывший командующий Объединенных сил.



Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, со своей стороны, заметил, хотя минский формат не работает, но новый президент от него не откажется. Кроме того, новоиспеченный гарант намерен сохранить формат Операции Объединенных сил, ведь Вооруженные силы используют в том формате, для чего они были назначены. Также Апаршин отметил, что четкая позиция Украины по Донбассу должна появиться как можно быстрее.



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