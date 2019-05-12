21:35
12 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Освобождение оккупированных территорий на Донбассе: какое задание стоит перед ООС

      186 Читати новину українською
      Украина будет освобождать Донбасс только политико-дипломатическим путем – Наев
      Украина будет освобождать Донбасс только политико-дипломатическим путем – Наев / 24 канал

      Официальный Киев решил, что будет добывать победу над Россией на Донбассе только политико-дипломатическим путем, а потому освобождать оккупированные территории силой ближайшее время не собирается. Это же касается и тех населенных пунктов, которые, согласно минских соглашений, принадлежат Украине. Правда, вернуть свое Объединенные силы смогут меньше чем за сутки.

      По словам бывшего командующего Объединенных сил Сергея Наева, ООС имеет определенное задание, которое известно определенному ограниченному кругу лиц, и задача полностью освободить оккупированный Донбасс прямо сейчас силовым образом не стоит. Как объясняет он, дело в том, что официальный Киев определил основной путь победы в войне с Россией как политико-дипломатический, передает ТСН.

      Читайте также: Годовщина ООС: чего удалось достичь украинской армии


      Что касается освобождения оккупированных земель, не стояло задачи обязательно что-то освободить. ООС имеет, прежде всего, стабилизационную функцию, чтобы контролировать врага и занять самые выгодные позиции. Следовательно, стояла задача улучшить тактическое положение, то есть получить такое положение, которое бы предоставляло преимущество над врагом: занять господствующие высоты, отвести дальше от населенных пунктов и снизить боевую активность врага, лишить его права огневой преимущества. И, опять же, задача была укрепить свое положение без потерь. Три населенных пункта, которые мы заняли полностью – часть Южного, Шумы, хутор Свободный (составляющая Золотого-4) – во время выполнения этих задач потери были нулевые,
      – убеждает военный.

      Кроме того, Наев рассказал, что пока нет и непосредственных планов по возвращению Дебальцево, Докучаевска и других городов, которые, согласно Минским соглашениям, принадлежат Украине.

      "Что касается в целом освобождения украинских территорий, то непосредственно на военные действия уйдет очень мало времени – меньше чем сутки. Главное в таком случае – очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", – подытожил бывший командующий Объединенных сил.


      Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, со своей стороны, заметил, хотя минский формат не работает, но новый президент от него не откажется. Кроме того, новоиспеченный гарант намерен сохранить формат Операции Объединенных сил, ведь Вооруженные силы используют в том формате, для чего они были назначены. Также Апаршин отметил, что четкая позиция Украины по Донбассу должна появиться как можно быстрее.


      КАКОЙ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ:

      •  
      blog_ava
      Гастрит: как лечить и как уберечься от заболевания
      сегодня
      3606
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Сергей Наев
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      188
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      сегодня , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 1360
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      сегодня , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 2938
      Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото
      сегодня , 13:15 Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото
      322
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сегодня , 12:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 1508
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      Шевченко и Протасов приглашены на конференцию ФИФА и церемонию The Best FIFA Football Awards 2018
       13 сентября 2018 , 11:17
      Форвард, которого хотело Динамо шокировал фолом против звезды ПСЖ – "он мог завершить его карьеру"
       28 января , 20:04
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук