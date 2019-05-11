Враг обстрелял украинские позиции возле Песков и Авдеевки: боец ВСУ ранен

Пророссийские оккупанты на Донбассе в течение суток, 11 мая, дважды открывали огонь по украинским позициям. Вследствие этого один украинский защитник получил ранения.

Так, боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Песков. Из стрелкового оружия они обстреляли позиции военных ВСУ вблизи Авдеевки.

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На вражеские провокации подразделения ООС дали адекватный ответ. Сейчас разведка уточняет потери противника.

Отметим, что оккупанты все агрессивнее ведут себя на захваченных территориях. Кроме того, они продолжают ставить под удар мирных жителей региона. Так, накануне, 10 мая, пророссийские боевики обстреляли поселок Майское на Донетчине из ручного противотанкового гранатомета. Чудом, никто не пострадал.