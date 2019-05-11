Ворог обстріляв українські позиції біля Пісків та Авдіївки: боєць ЗСУ поранений

Проросійські окупанти на Донбасі протягом доби, 11 травня, двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок цього один український оборонець отримав поранення.

Так, бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Зі стрілецької зброї вони обстріляли позиції військових ЗСУ поблизу Авдіївки.

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На ворожі провокації підрозділи ООС дали адекватну відповідь. Наразі розвідка уточнює втрати противника.

Зазначимо, що окупанти все дедалі агресивніше поводяться на захоплених територіях. Окрім того, вони продовжують ставити під удар мирних мешканців регіону. Так, напередодні, 10 травня, проросійські бойовики обстріляли селище Травневе на Донеччині з ручного протитанкового гранатомета. Дивом, ніхто не постраждав.