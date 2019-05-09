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      Украинские воины нанесли серьезные потери оккупантам на Донбассе

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      Как прошли сутки 8 мая на Донбассе
      Как прошли сутки 8 мая на Донбассе / 24 канал

      В течение суток 8 мая пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенных Минском минометов калибра 82 миллиметра. Оккупанты также обстреляли украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники девять раз обстреляли позиции Объединенных сил:

      – возле Павлополя: трижды из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – вблизи Марьинки: из гранатометов различных систем;

      – возле Богдановки дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

      – в районе Старогнатовки: из станковых противотанковых гранатометов;

      – вблизи Лебединского: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      – возле Опросного: из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:

      – возле Новотошковского: из минометов калибра 82 миллиметра ;

      – вблизи Железного: из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      Вследствие боевых действий за минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще четыре получили ранения. Относительно потерь оккупантов, то один был уничтожен и еще пять ранены. Также украинские подразделения уничтожили грузовик противника. От начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе не зафиксировано.

      На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ. Украинские воины надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

      В течение суток 7 мая боевики на Донбассе 25 раз обстреливали позиции украинских защитников, в результате чего погиб военный. В то же время, бойцы ВСУ дали жесткий ответ на обстрелы врага и уничтожили трех оккупантов.

      війна на Донбасі, окуповані території

      Оккупированные Россией территории на Донбассе

      КАКОЙ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ:

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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