Кто увидит Кобзона вживую: в ВСУ рассказали, какие подразделения врага разбили возле Клещеевки

Украинским воинам удалось выбить врага из Клещеевки, населенного пункта Донецкой области. В ВСУ рассказали, каким именно вражеским подразделениям нанесли сокрушительные потери.

Об освобождении Клещеевки, которая расположена всего в семи километрах от Бахмута, стало известно вечером 17 сентября. В эфире телемарафона начальник прессслужбы Восточной группировки Илья Евлаш сообщил, кто именно из оккупантов получил возможность потанцевать с Пригожиным на концерте Кобзона.

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Кто из россиян потерпел поражение возле Клещеевки

По словам Евлаша, наши защитники в ходе освобождения Клещеевки разбили и нанесли мощные удары ряду оккупационных подразделений:

десантным и мотострелковым подразделениям;

батальона "Ахмат" с кадыровцами;

подразделения "Шторм Z" с осужденными;

подразделения ГРУ.

Почему Клищиевка так важна

Клещеевка находилась под оккупацией с 19 января 2023 года. Тогда ее захватили вагнеровцы. Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение. Его деоккупация открывает возможность наступления на Бахмут. Более того, захват еще одного поселка Берховки позволит взять город в оперативное окружение. Важен также вопрос логистики. Ведь освободив Клещеевку, наши военные установили контроль над логистическими маршрутами, которыми враг обеспечивает разными типами снабжения оккупированный Бахмут.

Клещеевка была южным флангом Бахмута, который теперь обнажился. ВСУ получили возможность заходить еще дальше в тылы противника, наносить удары по командным пунктам, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами врага.

Освобождение Клещеевки: что известно