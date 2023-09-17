Про звільнення Кліщіївки, яка розташована всього за сім кілометрів від Бахмута, стало відомо ввечері 17 вересня. В ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання Ілля Євлаш повідомив, хто саме з окупантів отримав можливість потанцювати з Пригожиним на концерті Кобзона.

Дивіться також Плацдарм для наступу: у ЗСУ пояснили, що дасть звільнення Кліщіївки

Хто з росіян зазнав поразки біля Кліщіївки

За словами Євлаша, наші захисники у ході звільнення Кліщіївки розбили та завдали потужних ударів низці окупаційних підрозділів:

десантним та мотострілецьким підрозділам;

батальйону "Ахмат" з кадирівцями;

підрозділу "Шторм Z" із засудженими;

підрозділу ГРУ.

Чому Кліщіївка така важлива

Кліщіївка перебувала під окупацією з 19 січня 2023 року. Тоді її захопили вагнерівці. Цей населений пункт має важливе стратегічне значення. Його деокупація відкриває можливість наступу на Бахмут. Ба, більше захоплення ще одного селища Берхівки дозволить взяти місто в оперативне оточення. Важливим є також питання логістики. Адже звільнивши Кліщіївку, наші військові встановили контроль над логістичними маршрутами, якими ворог забезпечує різними типами постачання окупований Бахмут.

Кліщіївка була південним флангом Бахмута, який тепер оголився. ЗСУ отримали змогу заходити ще далі в тили противника, завдавати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами ворога.

Звільнення Кліщіївки: що відомо