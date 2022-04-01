В освобожденном Тростянце нашли тела замученных мирных жителей

В освобожденном от оккупантов продолжают находить тела замученных мертвых жителей. Правоохранители уже приступили к уголовным производствам, чтобы привлечь к ответственности российских наемников.

Ахтырская окружная прокуратура занимается расследованиями. Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали русские наемники против мирного населения.

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Окупанты похищали горожан и пытали их

Правоохранители сообщают, что российские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но и похищали его мирных жителей и издевались над ними.

30 марта город был освобожден от оккупантов. Во время его обследования были обнаружены тела двух замученных горожан. Они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия. Уже известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.

Ранее мэр Тростянца Юрий Бова рассказал, что оккупанты из двух танков расстреливали больницу. По словам главы города, почти треть здания нуждается в капитальном ремонте.

Также он отметил, что разрушены административные здания в городе. От городского совета, ЦНАПа, отделения полиции, а также прокуратуры не осталось и кирпича.

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