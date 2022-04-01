В освобожденном Тростянце нашли тела замученных мирных жителей
Источник:Офис Генерального прокурора
В освобожденном от оккупантов продолжают находить тела замученных мертвых жителей. Правоохранители уже приступили к уголовным производствам, чтобы привлечь к ответственности российских наемников.
Ахтырская окружная прокуратура занимается расследованиями. Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали русские наемники против мирного населения.
Читайте также Мужчина, которого пытали и убили оккупанты неподалеку от Тростянца – украинский спортсмен Проневич
Окупанты похищали горожан и пытали их
Правоохранители сообщают, что российские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но и похищали его мирных жителей и издевались над ними.
30 марта город был освобожден от оккупантов. Во время его обследования были обнаружены тела двух замученных горожан. Они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия. Уже известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.
- Ранее мэр Тростянца Юрий Бова рассказал, что оккупанты из двух танков расстреливали больницу. По словам главы города, почти треть здания нуждается в капитальном ремонте.
- Также он отметил, что разрушены административные здания в городе. От городского совета, ЦНАПа, отделения полиции, а также прокуратуры не осталось и кирпича.
В тему – ВСУ освободили еще 11 населенных пунктов от оккупантов – смотрите видео: