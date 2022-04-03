На освобожденных территориях Украины скрываются немногочисленные группы россиян

3 апреля 2022 , 13:03
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Источник:

Министерство обороны

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов населенные пункты Киевской и Черниговской областей. В то же время малые группы россиян там еще остались.

Не все захватчики покинули освобожденные города и села. Об этом сообщили в сводке по состоянию на утро 3 апреля.

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На освобожденных территориях остаются немногочисленные группы военнослужащих вооруженных сил России,
– говорится в сообщении.

Сейчас россияне скрываются или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

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Автор: Софія Мінджоса