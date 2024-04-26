Освобожденный под залог Сольский до сих пор остается министром, – Минагрополитики
Источник:Минагрополитики
На днях министру аграрной политики Николаю Сольскому вручили подозрение по факту присвоения государственных земель. На фоне этого коррупционного скандала чиновник подал в отставку.
Сегодня, 26 апреля, по делу Николая Сольского состоялось судебное заседание, на котором чиновнику избирали меру пресечения. ВАКС оставил его под стражей с возможностью внесения залога.
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Пока еще министр
Прокуроры выступали против того, чтобы предоставить Сольскому такую альтернативу. Они боялись, что он как отец трех несовершеннолетних детей и чиновник, сможет уехать из Украины и не вернуться. Защита министра тем временем назвал сумму залога "неподъемной". Впрочем, несмотря на это, почти сразу за Сольського было внесено 75, 7 миллионов гривен, и он вышел из под стражи.
На фоне этой новости в Минагрополитики заявили, что Сольский продолжает выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Отметим, что эта ситуация может измениться, ведь министр подал в Верховную Раду заявление о своей отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Сольский заявил, что полностью полагается на решение парламента. Если нардепы скажут, чтобы он оставил должность – то он уйдет. В то же время, если Рада решит, что Сольский должен работать дальше, он продолжит работу.
Напомним, что Сольский занимает должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины с 24 марта 2022 года.
На чем разоблачили Сольского: что известно
- 23 апреля министру вручили подозрение в завладении государственной землей стоимостью 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов.
- По данным следствия, Сольский вместе с другими фигурантами дела присвоил 1250 земельных участков общей площадью 2493 га.
- Подозрения объявили 4 людям, в том числе самому министру.
- По словам Сольского, врученное подозрение касается периода 2017 – 2018 годов, когда он был адвокатом и не занимал государственных должностей.
- Юрист по специальности Сольский с 2003 года работал в ООО "Юридическая фирма "Сольский, Процик и Партнеры" на разных должностях. В 2019 году Сольского избрали народным депутатом.