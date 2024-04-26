Освобожденный под залог Сольский до сих пор остается министром, – Минагрополитики

На днях министру аграрной политики Николаю Сольскому вручили подозрение по факту присвоения государственных земель. На фоне этого коррупционного скандала чиновник подал в отставку.

Сегодня, 26 апреля, по делу Николая Сольского состоялось судебное заседание, на котором чиновнику избирали меру пресечения. ВАКС оставил его под стражей с возможностью внесения залога.

Смотрите также Схема в несколько этапов и манипуляции с участниками АТО: что известно о деле Сольского

Пока еще министр

Прокуроры выступали против того, чтобы предоставить Сольскому такую альтернативу. Они боялись, что он как отец трех несовершеннолетних детей и чиновник, сможет уехать из Украины и не вернуться. Защита министра тем временем назвал сумму залога "неподъемной". Впрочем, несмотря на это, почти сразу за Сольського было внесено 75, 7 миллионов гривен, и он вышел из под стражи.

На фоне этой новости в Минагрополитики заявили, что Сольский продолжает выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Отметим, что эта ситуация может измениться, ведь министр подал в Верховную Раду заявление о своей отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Сольский заявил, что полностью полагается на решение парламента. Если нардепы скажут, чтобы он оставил должность – то он уйдет. В то же время, если Рада решит, что Сольский должен работать дальше, он продолжит работу.

Напомним, что Сольский занимает должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины с 24 марта 2022 года.

На чем разоблачили Сольского: что известно