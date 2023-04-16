Это – бомба, – освобожденный украинский пленный отведал кулич и поделился эмоциями
В Пасху Украина провела масштабный обмен пленными. Домой вернулись 130 защитников. Некоторые из них уже успели пробовать кулич.
Герои рассказали о своих первых впечатлениях. Они поблагодарили за увольнение, однако напомнили, что в плену остается еще много защитников. Нужно им тоже помочь.
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Кроме того, защитники уже успели попробовать пасхальные вкусности. Отмечают, что украинский кулич очень вкусный.
Это бомба,
– с восторгом сказал военный.
Трогательные кадры по обмену: видео
Что известно об обмене пленными
Пасхальный обмен пленными происходил в несколько этапов в течение нескольких дней. 10 апреля домой вернули 100 наших защитников, 16 апреля – еще 130.
Среди них:
- 92 военнослужащих ВСУ;
- 20 терробороновцев;
- 11 нацгвардейцев;
- 3 пограничника;
- 2 представителя Военно-морских сил;
- 2 представителя Государственной специальной службы транспорта.
Спасенные защитники – рядовые и сержанты. Они защищали наше государство в Бахмутском и Соледарском направлениях, а также в Запорожье, Херсонской и Луганщине.
Некоторые из них ранены. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности.