Партийцы Трампа требуют от Байдена новых санкций против "Северного потока-2"
Источник:Bloomberg
Группа республиканцев в Сенате США требуют, чтобы президент Джозеф Байден ввел новые санкции против "Северного потока-2". В противном случае они угрожают заблокировать ключевые назначения в Министерство финансов.
В своем требовании сенаторы отмечают, что "Северный поток-2" угрожает национальным интересам США. Также они вспомнили и о союзниках и партнерах, а отдельно выделили Украину.
К слов По требованию Украины: Германия готова к консультациям по "Северному потоку-2"
Если администрация Джо Байдена не выполнит требования, республиканцы обещают заблокировать назначение в Минфин кандидатов на должности по вопросам исполнения санкций:
- Брайана Нельсона,
- Элизабет Розенберг.
"В случае завершения этот проект усилит злонамеренное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует непрочную безопасность Украины и поощрит Россию к дальнейшей агрессии", – говорится в письме республиканцев.
Ситуация с "Северным потоком-2":
- Перед встречей с Владимиром Путиным администрация американского президента отменила санкции против оператора "Северного потока-2".
- Джо Байден тогда объяснил, будто они уже и так не могли остановить завершения проекту, но негативно влияли на отношения США с европейскими партнерами.
- 21 июля 2021 США и Германия подписали соглашение о запуске газопровода. Ее раскритиковал Европарламент.
- В день публикации соглашения представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно противостоять запуска "Северного потока-2".