Партийцы Трампа требуют от Байдена новых санкций против "Северного потока-2"

29 июля 2021 , 05:15
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Источник:

Bloomberg

Группа республиканцев в Сенате США требуют, чтобы президент Джозеф Байден ввел новые санкции против "Северного потока-2". В противном случае они угрожают заблокировать ключевые назначения в Министерство финансов.

В своем требовании сенаторы отмечают, что "Северный поток-2" угрожает национальным интересам США. Также они вспомнили и о союзниках и партнерах, а отдельно выделили Украину.

К слов По требованию Украины: Германия готова к консультациям по "Северному потоку-2"

Если администрация Джо Байдена не выполнит требования, республиканцы обещают заблокировать назначение в Минфин кандидатов на должности по вопросам исполнения санкций:

  • Брайана Нельсона,
  • Элизабет Розенберг.

"В случае завершения этот проект усилит злонамеренное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует непрочную безопасность Украины и поощрит Россию к дальнейшей агрессии", – говорится в письме республиканцев.

Ситуация с "Северным потоком-2":

  • Перед встречей с Владимиром Путиным администрация американского президента отменила санкции против оператора "Северного потока-2".
  • Джо Байден тогда объяснил, будто они уже и так не могли остановить завершения проекту, но негативно влияли на отношения США с европейскими партнерами.
  • 21 июля 2021 США и Германия подписали соглашение о запуске газопровода. Ее раскритиковал Европарламент.
  • В день публикации соглашения представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно противостоять запуска "Северного потока-2".
Автор: Василь Денисюк