От банки консерваций как оружия и до преодоления коронавируса: шутливый рейтинг рекордов Украины

12 марта 2022 , 10:16
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал Сергея Братчука

Даже в такой ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, нужно обращать внимание на положительные, несколько смешные новости. Так ведь будет немного легче справиться морально, и продолжать жить дальше.

Чтобы подбодрить украинцев, в сети распространяют шутливый рейтинг рекордов Украины. Он еще больше показывает, какая у нас особенная страна.

Интересно Подушки и маски: мерч с Кимом становится все популярнее

10 смешных рекордов Украины

  1. Первыми в мире побороли коронавирус, когда объявили военное положение.
  2. Сделали бранное выражение – всемирным антивоенным лозунгом!
  3. Первые в мире уничтожили суперсовременный военный корабль артиллерийской установкой "Град".
  4. Собрали самые большие в истории человечества санкции против страны-агрессора!
  5. Приблизительно через неделю создали крупнейшую в современной истории волонтерскую сеть.
  6. Объединили самое большое в истории количество русскоязычных, ненавидящих Россию.
  7. Кто бы мог подумать, что банка консервации может стать оружием. В Украине возможно все – у нас ее использовали как ПВО (противовоздушная оборона).
  8. Первыми в мире организовали ромские партизанские отряды.
  9. Разработали пароль, который все знают, но произнести могут только свои. Да, именно так, речь идет о "палянице".
  10. Ну и дали крупнейших в мире пизд*лей российской армии со времен Второй мировой.

Отмечается, что список рекордов обновляется каждый день. Так что ждите свеженькой порции!

Автор: Марта Касіянчук