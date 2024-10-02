Есть оптимистический и пессимистический сценарии: сможет ли Россия вести войну в 2025 году

Россия не планирует завершать войну в Украине, ведь увеличивает оборонные расходы на 2025 год. Впрочем, планы страны-агрессора может разрушить экономическая ситуация, которую Кремль пытается уберечь от краха.

Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он назвал три сценария – оптимистический, реалистичный и пессимистический – для России с точки зрения ее возможностей продолжать так называемую "сво".

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От чего зависит, сможет ли Россия продолжать войну

По оптимистическому сценарию для России Саудовская Аравия не будет увеличивать добычу нефти, что обещает сделать с 1 декабря. А также то, что Запад начнет снимать санкции.

Иногда звучат заявления, мол, снизим давление на Россию, ведь санкции вредят и странам, которые их вводят. России будет выгодно, если страны поддадутся идее минимизации санкций, как это было с Калининградом,

– сказал Ус.

Напомним, санкции ЕС предусматривали запрет поставки в Калининград подсанкционных товаров, но потом разрешили ввоз товаров по железной дороге, а запретили только автодорогами.

Нормальный сценарий – если Саудовская Аравия все же хоть и начнет добывать, но не так много, а санкции останутся такими, как сейчас, и никто не будет их усиливать.

Россия уже привыкла к этой ситуации, поэтому сможет существовать,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Существенное увеличение Саудовской Аравией добычи нефти крайне негативно повлияет на страну-агрессора. По пессимистическому сценарию, Россию могут выбросить с мирового рынка нефти. В то же время усилятся санкции.

Кроме того, все больше начинают действовать вторичные санкции на страны, которые имеют контакты с Россией. Соответственно перед этими странами будет выбор – или и дальше контактировать с агрессором, или прекратить сотрудничество и улучшать отношения с ведущими экономиками мира и финансовыми центрами на Западе.

К слову, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2025 или в начале 2026 года Владимир Путин будет пытаться закончить войну в Украине. По его словам, уже летом 2025 года в России начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию в стране-агрессоре.