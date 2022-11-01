США передадут Украине 8 систем NASAMS, две из них – в ближайшее время: от чего зависят сроки

Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине 8 комплексов NASAMS. Однако такое количество систем ПВО Украине передадут не сразу.

То, что Киев будет получать NASAMS постепенно, отражает политическую ситуацию в США. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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Что влияет на объемы и сроки военной помощи США

По его словам, в США, в том числе и в администрации президента Байдена, существуют 2 точки зрения по оказанию военной помощи Украины.

Первую точку зрения представляют друзья Украины – министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил Пионтковский, эта сторона выступает за победу Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России в такое состояние, чтобы она не смогла повторить свою агрессию.

представляют друзья Украины – министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Как отметил Пионтковский, эта сторона выступает за победу Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России в такое состояние, чтобы она не смогла повторить свою агрессию. Однако есть и второе течение, к которому принадлежит советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как отметил публицист, поклонники этой точки зрения не спешат с предоставлением большого количества вооружения Киеву.

"Представители второй точки зрения заявляют, что нужно не допустить поражения Украины. Казалось бы, что это только лингвистический нюанс. Однако именно это отражается в дискуссиях о масштабах помощи и ее номенклатуре", – сказал Пионтковский.

"Цена – это жизнь тысяч украинцев"

Он добавил, что линия поддержки Украины все равно последовательно побеждает, преодолевая новые барьеры. И Вашингтон постепенно увеличивает объем военной помощи Украине.

Нам бы хотелось, чтобы было все больше и быстрее. Ведь цена этих колебаний и внутренней борьбы в США – жизнь тысяч украинцев. Однако такова реальность и такие Соединенные Штаты,

– отметил публицист.

Какое оружие нужно Украине для наступления

Сейчас Вашингтон сосредоточился на передаче Украине систем ПВО, поскольку украинские города страдают ракетными обстрелами со стороны России. Украину поддерживают и другие государства. В частности, Германия, передавшая Киеву комплекс IRIS-T.

Однако для наступления и освобождения Херсона нужны танки, авиация, ракеты ATACMS для HIMARS, которые позволят добиваться объектов на российской территории.

– сказал Пионтковский.

Он добавил, что все это же иногда предоставят Украине, однако не так быстро, как хотелось бы.

Как позиция Германии повлияет на военную помощь от США

Пионтковский отметил, что самым важным событием на прошлой неделе стал визит президента Германии в Украину. После увиденного Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Владимира Путина в нарушении европейского порядка безопасности. А также признал, что его политика в отношении России была ошибочной.

В ближайшее время это выльется в увеличение военной поддержки Украины. Вероятно, Киеву предоставят танки Leopard. Также позиция президента Германии очень важна для влияния на США,

– сказал публицист.

По его словам, то, что у США побеждает линия поддержки Украины, связано с большим влиянием Бориса Джонсона. Именно он сформировал курс Великобритании, который остается стабильным даже несмотря на смену премьеров в стране.

"В лице Германии Украина получила еще одного мощного союзника такого же типа, как Великобритания. Это будет положительно влиять на США на пути преодоления последних барьеров в оказании помощи Украине", – объяснил Пионтковский.

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